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碩士農友發明「蚓菜共生植栽器」 國際拿金牌

2019-06-18 08:51聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄旗山農友羅條原曾有農藥中毒的慘痛經驗，為此考入高雄科技大學碩士在職專班後，應用所學不停鑽研魚菜共生的自然生產模式，最後更利用蚯蚓研發出蚓菜共生組合式生態植栽器，且拿下第30屆馬來西亞ITEX國際發明展「環境能源類金牌獎」和「泰國國際最佳發明獎」。

今年自高科大高階主管經營管理碩士在職專班畢業的羅條原，當年報考時，多數考官並不看好，但他努力向學，為自己的學習生涯留下完美紀錄。

羅條原命運多舛，30多年前從旗山農工畜牧獸醫科畢業後先到養豬場工作，之後接下家裡養豬事業，卻遇上口蹄疫，險些破產，不意他和妻子身兼數職熬過難關，政府禁止在高屏溪水源保護區養豬，之後轉入餐飲業，又碰上莫拉克風災，餐廳差點毀掉。後來他重振餐廳，再碰上塑化劑引發的食安風暴，才觸發他生產無毒蔬菜的念頭。

曾因幫忙家裡農務而慘遭農藥中毒的羅條原，接下父母的農場後，嘗試以魚菜共生系統進行生產，不施肥料和農藥。他從魚隻體重到飼料投放，均採計畫性生產、計劃性銷售，但屢屢失敗，被父母埋怨「還沒賺錢就先花錢」，但他堅持自然農作，避免土壤生態及生態被破壞。

今入大學碩專班後，羅條原擁有更多的學理支撐自然農作的理念，他與屏東縣青年農民聯誼會長潘麒靂共同復育蚯蚓，進而開發出蚓菜共生植栽器。他說，這種植栽器可一面放入廚餘、一面種植蔬果，再放入蚯蚓讓牠在廚餘與土壤間移動、翻土，排泄物又可作為蔬果肥料，實用且環保，目前這款共生植栽器已改良到第5代，取得3張專利。

羅條原的起心動念很單純，他說這是仿效兒少時光，以前阿嬤煮菜前就先到菜園採摘，但都市人利用這套立體生態植栽器，未來也可以享用到自然無毒的蔬果。

羅條原自主研發的「蚓菜共生植栽器」。圖／羅條原提供
羅條原自主研發的「蚓菜共生植栽器」。圖／羅條原提供
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