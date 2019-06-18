長年荒廢如廢墟 潮州郡守宿舍保留再現生機

2019-06-18 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣潮州鎮「郡守宿舍」，因長年無人管理，宿舍外牆剝落，屋頂產生嚴重塌陷，有地方文史工作者，去年提報「歷史建築」，經文資審議後決議「列冊追蹤」，令不少居民擔心將成為廢墟。目前潮州鎮公所表示，願主動提出修復再利用計畫，讓宿舍保留能有一線生機。

日治時期的潮州鎮劃設為「潮州郡」，是屏東地區的高級行政單位之一，「郡守宿舍」見證這輝煌段歷史。不過郡守宿舍，因地上物與土地所有權，分屬國防部及屏東縣政，導致長年無人管理而荒廢。

地方文史工作者去年提報「歷史建築」，希望透過文資身分保護，讓郡守宿舍得以修復與傳承，上個月文資審議結果出爐，郡守宿舍以「列冊追蹤」收場，未獲得文資身分。屏縣府文化處長吳明榮表示，「郡守宿舍」除其歷史紋理外，還得考量建物現況及如何再利用已達活化效果，目前決議「列冊追蹤」，半年內會再次審議是否繼續列冊或給予文資身分，

據悉，目前縣府、國防部與鎮公所三方初步達成共識，近日將先由軍方協助在宿舍周遭搭設圍籬，維護宿舍周遭公共安全，並由有意願代管的潮州鎮公所提出修復及再利用方案，縣府後續進行計畫審議並尋求經費協助。

潮州鎮公所主任秘書王建元表示，以燒冷冰圓環旁的舊三工處日式建築群為例，以傳統工法復刻，再引入遊客服務資源，打造起「潮州日式歷史建築文化園區」，如今平均每個月有超過1萬名遊客到訪，以完整的修復及再利用計畫，可成功帶動地方觀光。