當年風光開幕如今漏水 屏東青創基地仍然光鮮嗎？

2019-06-17 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣議員陳揚今在議會質詢指出，位於屏東市的青創基地啟用迄今，並沒有達到預期效果，不但人沒有進來，而且還有漏水、地板毀損等問題，另外去年新闢的職人町，招商半年仍未滿，而且條件還一再放寬，他建議縣府應成立青年事務專責單位，針對青年創業精準出擊，像現在這樣多頭馬車，反而收不到成效。

屏東縣長潘孟安表示，以貨櫃屋搭建的青創基地，原先是設定為創業孵蛋器，進駐者原本就不會停留太久，加上青年學院連續有人離職，造成人力不足，縣府會再強化管理，不過他也坦承，青創基地雖然光鮮，但是商業機能較少，確實較難聚集人氣，他也一直在思索定調問題，未來會針對活化延續再做檢討。

至於是否成立青年事務專責單位，潘孟安也說，目前的青年學院只是組織外的臨時組織，縣府今年以來已在評估籌備專責單位，未來會先提報縣務會議及議會通過後，就會正式對外宣布成立。

為了輔導青年創業，屏東縣長潘孟安上任後，即於2016年成立青創基地，當時還獲總統蔡英文在臉書讚譽有加，接著去年又成立「職人町」，這兩處專為青年規劃的創業基地雖然風光開幕，但是根據縣議員陳揚的觀察，這兩個基地並未達到預期的效果。

陳揚指出，青創基地目前的狀態非但沒有人氣，漏水、地板毀損都顯示維護管理、規劃策略都出了問題；另外「職人町」也一樣有招商半年未滿的困境，甚至一再放寬招商條件，讓原先為青年規劃的美意大打折扣。

縣長潘孟安指出，青創基地原先是針對沒有創業經驗的青年所規劃的孵蛋器，以第一年免租金的方式協助創業，目前已有10多家到外面自行創業，但他也坦承這裡的商業機能較少，人氣確實難聚集。至於職人町的招商條件是否放寬，他會進一步了解。

目前的青年學院是由勞工處管轄，勞工處長林德輝表示，青創基地鄰近眷村，當初的規劃主要是希望引進眷村的人潮帶動青創，未料眷村修復的速度比預期慢，未來縣府會配合眷村調整青創基地的定位。至於「職人町」，他說仍是青年創業的首選，目前招商的條件僅放寬年齡限制，主要還是希望能吸引有能量的創業者進駐。