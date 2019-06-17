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反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

一日農夫搭上農產行銷 高雄農業團赴香港澳門行銷

2019-06-17 18:00聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

香港街道最近有反送中遊行，高雄市農業局人員上周到香港行銷「一日農夫」旅程，正好遇到香港大遊行，農業局人員16日在大批人群經過前1個小時離開，返高後看到香港民眾的大動作，不少人都說「 好家在」。

農業局表示，這次赴港澳宣傳期間，一日農夫團隊除了以「茶の原鄉之旅」、及「農村慢活旅宿套裝」等行程，吸引「澳門供應商聯合會」副會長及「澳門企業女性協會」20多名傑出女企業家，當場預訂農村體驗行程外，也在許多公司團體，如香港當地的知名銷售通路「高盛有限公司」、澳門的「供應商協會」及其他商家等業者中，成功地拓展高雄在地的山茶、鳳梨、蓮霧、蜜棗及金煌芒果等許多在地農產的行銷。

高雄市農業局還與航班往返高雄相當頻繁的澳門航空，達成多項合作共識，包括高雄當地的休閒農業區、綠色友善餐廳與高雄物產館的農產品在國際航線的曝光及在地消費的優惠措施。

今年，高雄市推出「一日農夫創客學堂」，這屬手感體驗課程，更吸引參觀者的興趣，尤其對在大樓公寓養雞，更吸引不少人的好奇。

高雄市政府農業局長吳芳銘說，這次「高雄一日農夫」以國際化的規模，赴港澳地區宣傳，藉著優質農業的六產整合成果、多元豐富的自然生態，除了成功拓展港澳地區的市場，也順利提升高雄農村社區的能見度。

高雄市農業局人員上周到香港行銷「一日農夫」旅程。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局人員上周到香港行銷「一日農夫」旅程。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局人員上周到香港行銷「一日農夫」旅程。圖／高雄市農業局提供
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高雄市農業局人員上周到香港行銷「一日農夫」旅程。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局人員上周到香港行銷「一日農夫」旅程。圖／高雄市農業局提供
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