高雄逍遙園修復過程有如挖寶 首開放民眾工地導覽

2019-06-17 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



由日本皇族大谷光瑞興建於1940年的逍遙園，經文化機關登錄為歷史建築，並由中央、地方挹注上億元修復經費，2017年8月展開修復工程以來，原本破敗傾頹的外觀，已逐漸重現當年風貌，日本文資修復專家更應邀來台，17日與台籍匠師進行修復技術交換，高雄市文化局也舉行一連5天的「公民參與工地導覽」，由專家學者帶領民眾細細解說，搶先一睹逍遙園內部的隱藏版故事。民眾也可連結至「逍遙園修復工程工作報告書」臉書網頁瀏覽觀看。

文化局表示，文化資產修復細膩耗時，往往須3到5年時間，過程中常常是「一邊研究、一邊修復」，許多房屋細部都充滿了挖寶樂趣，逍遙園建築本體250坪，可說是高雄有史以來最複雜、最浩大的歷史建築修復工程，除了邀請日本匠師職人來台提供技術指導，讓文資修復技術與國際接軌，市民也能透過實地見學，了解文資修復過程，提升對文資保存觀念。

由於當年不少建材都是從日本遠渡重洋來台，如手工編織的天花板，外層塗裝色料等，學者專家與台日匠師們花了許多功夫進行先期調查，分析出建材是來自日本或台灣，再針對修復方式進行討論，連日籍匠師也驚嘆逍遙園興建工程的複雜與細膩。參與導覽的周小姐表示，逍遙園隱身在市區卻鮮少人知，看到屋內磁磚仕樣、大谷家徽、床間及木造編織的天花板等，感覺相當新奇。

高雄大學建築系教授陳啟仁受託進行逍遙園調查研究與修復計畫，他表示，開工前雖已進行多年調查研究，建築師團隊進場後，仍發現許多隱蔽部位有形式、工法、材料，幾乎是一邊研究、一邊制定修復方式，該建築在台獨特少見，與日本當地工法技術相近，還邀來日籍顧問評估，連日本大學生也做論文探討逍遙園的工程材料成分、塗裝顏色等，是相當少見的現象。

日籍職人荒木孝行、兒島真介及森博孝等，依序按左官工事（日式洋灰壁工法）、柿葺（日式屋頂工法）及網代天井（木造編織天井藝術），針對施工材料選用、施工順序、對應使用工具及施工中應注意細節等進行說明，並分別進行示範。參與修復技術交流的洪姓匠師表示，網代天井及柿葺工法在台灣相當罕見，觀摩日籍匠師細膩龜毛的手路，值得借鏡學習。