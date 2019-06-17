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高雄新田成功路口坑洞「卡」輪 確認是汙水管破損

2019-06-17 16:59聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市新田、成功路口的今天下午1點多發生的車輛卡輪，坑洞確認是50公分污水管破損，水利局已經接續開挖修復的工作。

高雄市水利局主祕張世傑說，經初步查勘，是位在地底下4公尺深的汙水管有破損，這可能是前幾天高雄大雨，造成汙水管內滿流，原來沒有下雨時汙水管內大約只有三分之一的流量，大雨來時，汙水管內滿流，研判可能因此造成水量過大，抑或汙水管原本就有破損，都要開挖後再確認。

水利局目前已調派怪手開挖地面，由於汙水管線位在地下4公尺深，必須由專人下地查看才能確定破洞有多大。

高雄市新田、成功路口的今天下午1點多發生的車輛卡輪，坑洞確認是50公分污水管破損...
高雄市新田、成功路口的今天下午1點多發生的車輛卡輪，坑洞確認是50公分污水管破損，水利局已經接續開挖修復的工作。記者謝梅芬／翻攝
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高雄市修復污水
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