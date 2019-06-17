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影／明星臉國手練衣一千件拚金 阿春部長到場打氣

2019-06-17 15:10聯合報 記者謝進盛╱即時報導

20歲服裝創作國手柯宥萱練衣4年，手做超過一千件作品，今年8月將前往俄羅斯喀山參加第45屆國際技能競賽，盼為台灣拿下金牌。

勞動部許銘春今由勞動部雲嘉南分署長劉邦棟等人陪同，訪視南部地區服裝創作、美容、美髮、西餐烹飪及健康照顧等職類，各國手現場展現縫紉、美甲保養、美髮、餐點佳餚及健康照顧施作等技能，專業深獲肯定。

其中，神似藝人范曉萱柯宥萱，長相甜美，她高二開始投入服裝創作比賽，他高職畢業於高雄市三民家商，目前實踐大學服裝設計系休學中。

她說，每天埋頭在布料、棉絮中，要長時間坐著，一直車縫、整燙跟剪布等，初期還曾拿剪刀、熨斗練到手發炎，現在為拚國際賽，每天更從早上8點練到晚上10點，日練13小時，雖然很累，但喜歡手做、縫紉，做起來很開心。

柯宥萱作品包括大衣、洋裝、上衣、褲子及裙子等已超過一千件，今天除展示服裝創作、立體剪裁、繪圖及平面打版作品外，她也親手車縫手作包送給勞動部長許銘春，許銘春勉勵國手「絕對的專注、絕對的信心」，只要把當下做好，成果自然會呈現，並現場給予國手擁抱加持，預祝旗開得勝。

劉邦棟說，本屆國際賽自8月16日至29日，將由勞動部帶團出征，每職類金牌勞動部將頒發120萬元獎金。

柯宥萱長相甜美，神似范曉萱，日練13小時拚金牌。記者謝進盛/攝影
柯宥萱長相甜美，神似范曉萱，日練13小時拚金牌。記者謝進盛/攝影
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勞動部長許銘春(右1)及雲嘉南分署長劉邦棟(右3)等人訪視，服創國手柯宥萱(左1...
勞動部長許銘春(右1)及雲嘉南分署長劉邦棟(右3)等人訪視，服創國手柯宥萱(左1)實作情形。記者謝進盛/攝影
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勞動部長許銘春(圖中綠衣)、雲嘉南分署長劉邦棟(右1)、技檢中心主任林宏德(左3...
勞動部長許銘春(圖中綠衣)、雲嘉南分署長劉邦棟(右1)、技檢中心主任林宏德(左3)訪視現場展示服創作品。記者謝進盛/攝影
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勞動部許銘春實踐大學
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