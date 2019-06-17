屏縣眷村修復腳步慢 縣議員唐玉琴：到底要等到何時

2019-06-17 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



位於屏東市的勝利星村創意生活園區（屏市眷村）因修復進度緩慢，周遭還有不少老舊眷舍待修復，屏東縣議員唐玉琴今天在議會質詢時直指眷村修復速度太慢，其中空翔、得勝等眷村的老眷舍已經等了2年了，連修都還沒有開始修，這樣的速度實在讓人看不下去，建議部分應改採「以住代護」，減少公部門負擔，同時可以加速維護腳步。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，勝利及崇仁新村總計保留70幢，明年2月勝利新村就會全部修復完工，明年9月崇仁新村也會完工，總經費4億8千多萬元，至於空翔及勝得、憲光十村的老眷舍，已經啟動修復再利用計畫，但尚需完成歷史紋理的調查，同時經文資委員審議後，才能決定修復的範圍。

目前平均一幢老眷舍修復約需花費800至1000萬元，成本相當高，但唐玉琴發現，兩年來對空翔等眷村的修復幾無進展，不僅對修復進度太慢有微詞，也認為再修下去，公部門的負擔真的很大，建議可以比照高雄市，開放部分眷村範圍以住代護，以加速維護腳步，她舉勝利路旁的老眷舍為例，這裡圍籬一圍兩年，從花開等到花謝，很多人都在問「到底要圍到什麼時候」？