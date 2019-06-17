高雄榮總屏東分院 潘孟安：千名醫護進駐

2019-06-17 12:30 中央社 屏東縣17日電



高雄榮民總醫院將在屏東市大武營區興建分院，預計10月動工。縣議員唐玉琴今天在議會質詢時擔心淪為「大型診所」；縣長潘孟安保證精密儀器一定到位，並有千名醫護人力進駐。

高雄榮總將利用屏東市大武營區6.44公頃土地，興建分院進駐營運，預計今年10月動工，民國111年底完成。唐玉琴質詢表示，高雄榮總屏東分院進駐是否精密儀器會到位，還是只是如目前位於內埔鄉龍泉村的高雄榮總屏東分院第二院區，或國軍高雄總醫院屏東分院一樣，淪為「大型診所」。

潘孟安答詢說，大武營區新屏東分院未來將有急重症門診，精密儀器一定到位，目前榮總已在訓練未來進駐的醫護人力，人數預計有1000名。

潘孟安表示，國防部已編列高雄榮總興建分院所需經費新台幣98億元，他也要求在111年完工的同時，就能營運，不要再有試營運期，未來新的分院也將會是醫學中心級的評鑑，支援恆春半島、原民部落等偏鄉。

依縣府資料，屏東地形狹長，僅設置6家區域醫院、14家地區醫院，未曾有醫學中心級醫院進駐，加上醫療資源匱乏，原鄉、離島、恆春半島醫療需求日增。全國每萬人口醫師數為19.23人，但屏縣僅13.72人，相較低於全國平均數，加上部分偏鄉每位醫師需照顧大於4000人，顯示屏東醫療資源嚴重不足。很多急重症患者必須赴外地就醫，舟車勞頓浪費時間甚至是生命。

高雄榮總屏東分院將設置38個臨床科部、14個醫事及行政部門，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，並配合縣府醫療在地化政策，與區域醫院、地區醫院垂直整合，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院，提供全方位照護。未來床位至少450個，加上特殊病床位可望達650床規模。