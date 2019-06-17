高雄20例登革熱 游淑慧：前朝萬例

2019-06-17 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近日因登革熱防疫與行政院隔空交火，行政院長蘇貞昌帶著笑意酸韓的影片也引起熱議；國民黨籍北市議員游淑慧昨在臉書也提出衛福部疾管署歷史資料表示，蘇貞昌想用高雄「20例」登革熱病例來炒作政鬥？那就來看看「萬例」的陳菊！

游淑慧表示，為了鬥爭、失去人性，冷血政客比登革熱更可怕！蘇帶著笑意酸韓，「現在全國已經發生20例的登革熱，通通在高雄，尤其是後面19例都是在他跑來跑去忙著選舉期間，發生在高雄，這是很可怕的現象。」看看什麼叫「很可怕」？

她指出，總統府秘書長陳菊擔任高雄市長期間為96年到107年，高雄每年登革熱確定病例數分別是，96年202人、97年443人、98年773人、99年1106人、100年1184人、101年532人、102年102人，103年陳菊選舉年15043人、104年陳菊輔選小英19784人、105年379人、106年37人、107年56人。

游淑慧說，103年全台的確定病例15732人，其中陳菊主政的高雄就有15043人，占95.6%；而104年陳菊忙著輔選，高市登革熱疫情死亡人數達44人，超越高雄氣爆死亡人數32人；兩年都是大選年，面對飆高的登革熱病例數，「蘇貞昌是否也要質疑，是因為陳菊忙於選舉，很可怕？」