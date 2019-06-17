同濟會梓官分會號召「送書包到柬埔寨」 還差5000個！

2019-06-17 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國際同濟會高屏A區梓官分會發起「送書包到柬埔寨」行動，獲得各界愛心響應，至今已募集到62萬5千餘元，約可讓5千名柬國兒童有書包可背，但距目標仍差一大截，梓官分會長吳東鴻表示，募款至6月30止，盼有更多人投入，一起完成這項愛的任務。

同濟會梓官分會去年前進柬埔寨成立金邊分會，創下同濟台灣總會跨國成立分會首例，但授證日那天，準備大批文具送柬國當地兒童當見面禮，卻發現很多孩子根本連書包都沒有，為此發起送書包行動，號召國內各大國際社團及愛心人士熱血響應。

同濟會梓官分會16日晚間在高雄岡山文化中心特別舉辦一場聯合慈善音樂晚會向捐贈者致敬，同時傳達義助柬國學童的心情。

會長吳東鴻說，51年前美國來台創設第一個同濟分會-台北國際同濟會，如今全台已有410個分會、1萬6千多名同濟人。半世紀前，美國人幫助台灣人，現在台灣人有能力跨國行善，是善的循環，具有歷史傳承與感恩回饋的時代意義。

同濟梓官分會「送書包到柬埔寨」行動，預計以3年募得1萬個書包，讓當地孩子有更充足的教育資源，透過學習翻轉人生。