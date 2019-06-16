歡迎企業投資高雄 縮短建案流程100天

2019-06-16 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜鼓勵企業來高雄投資，高雄市政府工務局全面檢討建案申辦流程。首波簡化建照及開工程序，未來建照預審、都市設計審議及和發產業園區案件，可減少70天以上。建管處說，開工部分，也可提早30天申報。整體來說，建照申辦及開工申報至少可減少100天，大幅提升建案申辦效率。

建築師鄭純茂說，建管處最近推行的一些行政革新措施，不僅回應建築師的訴求，也得到建築業界的肯定。

過去受限於管線目的事業主管機關法令規定，申報開工時需檢附消防、污水、電力及電信審查許可文件，因管線申請時間冗長，往往造成開工時程延宕，進而影響整個建築施工進度。

高雄市工務局指出，這次簡化流程包括消防申請可提前在建照掛號時同步審查，電力申請可延至第一次勘驗申報時完成審查，電信申請簡化流程檢附向NCC掛件審查之收執回條。此外，開工申報僅需檢附消防和污水許可文件，可讓業者提早1個月申報開工。

高雄市建商張永義說，簡化後預審時間可縮短2個月，發照時間可縮短10天，對於建商來說，就是減少2個半月以上的開發成本。