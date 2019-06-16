迎接AI元年 高雄市政府4部曲吹響AI號角

2019-06-16 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府最近要推動「產業出題、新創解題、人才培訓、創業扶植」AI四部曲，要帶動高雄的AI發展，目前正與國際大廠微軟合辦人才培訓課程，高雄在地學界、公部門及製造、資訊、醫療等產業界紛紛派員參與。市府說，產業出題部份，總共提出39個AI待解問題，新創解題，有24個團隊，超過110人報名參加，人才培訓課程報名更是踴躍。

市府表示，在產業出題部份，高市府走訪各行各業，協助總共19家企業及7個市府機關提出希望利用AI來解決的問題，涉及的領域更包含製造、醫藥、資訊、旅遊、物流等10餘種。

人才培訓課程已在6月15日啓動，高市府提供長達15周共200小時的「人工智慧培訓課程」，除了有和微軟合作開設的AI國際認證課程，更首創由政府部門開辦AI解題工作坊，由專家學者輔導解高雄題的團隊，針對產業所提出的各種領域問題，進行AI解題的特訓，因為課程既實用又有價值，所以吸引非常多人報名，甄試評選出40名優秀種子人才培訓。

高市府表示，培訓課程希望「學中做、做中學」，讓AI培訓不流於形式，學員除了可取得微軟證照接軌國際，還可實際走入產業，用AI解決產業痛點，市府也可為高雄AI的發展建立人才庫。