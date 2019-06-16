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搶攻暑假商機 夢時代推互動展大魯閣草衙道有夏令營

2019-06-16 21:06聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

迎接暑假來臨，百貨業者瞄準商機，紛紛推出優惠活動吸引消費者上門！夢時代以「體驗行銷」及「安心美食」，滿足民眾需求。大魯閣草衙道推出「WeSport X SKlub 暑假夏令營」，讓孩子走出戶外遠離3C產品。

夢時代從即日起到7月14日止，夢時代8樓時代會館推出「夢遊休眠動物園」及「成功體育文具60周年展」，打造今夏最好拍的繽紛場景。7月5日至28日，與樂高合作「盒你這樣玩」，設計一連串的挑戰關卡，讓小朋友在體驗樂高千變萬化的組合，還可將迷你樂高盒帶回家。

夢時代表示，許多餐飲品牌看好購物中心的集客效益，紛紛插旗進駐賣場，以迴轉壽司為例，原就有「爭鮮」及「壽司郎」兩大品牌，「藏壽司」也在6月加入。除了地下一樓美食廣場、6樓食尚享饗及7樓餐廳區以外，1樓靠興發路側的時代光廊，即將引進大河屋與祥富水產，讓民眾有更多元的用餐選擇。到12月31日止，在指定餐飲品牌以「華南夢時代聯名卡」消費，享平日85折優惠。

大魯閣草衙道暑假推出「WeSport X SKlub 暑假夏令營」，針對兒童的體能、敏捷以及協調力規畫的夏令營，讓孩子走出戶外遠離3C產品。

另外，鈴鹿賽道樂園的「Cool夏 競速狂歡」活動，全日暢遊票699元(原價980元)，再加送沁涼水壺還能免費喝指定飲品，玩累了，還可走路到華園大飯店草衙館入住，標準雙人房，原價6600元， 平日入住每晚只要2999元起，假日入住每晚3299元起，更有多種親子主題房型可供選擇。

夢時代從即日起到7月14日止，夢時代8樓時代會館推出「夢遊休眠動物園」展。記者謝...
夢時代從即日起到7月14日止，夢時代8樓時代會館推出「夢遊休眠動物園」展。記者謝梅芬／翻攝
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大魯閣草衙道暑假推出「WeSport X SKlub 暑假夏令營」，針對兒童的體...
大魯閣草衙道暑假推出「WeSport X SKlub 暑假夏令營」，針對兒童的體能、敏捷以及協調力規畫的夏令營，讓孩子走出戶外遠離3C產品。記者謝梅芬／翻攝
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夏令營樂高
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