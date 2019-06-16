文史團體進駐岡山樂群村300坪眷舍 延續老屋生命

2019-06-16 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市岡山眷村文化協會經3年籌備，向文化局申請進駐岡山樂群路3號的眷舍，16日舉辦「入厝藝展」開幕，以多元展覽、表演及岡山美食，傳達眷村文化的多元面向。該協會創會理事長、立委邱志偉說，文化團體進駐樂群村老眷舍，可說是空軍眷村文化活化的第一哩路，未來也希望岡山其他眷區能逐步保存、活化，重獲新生。

樂群村在日治時期是日本海軍航空隊高階軍官宿舍群，戰後則為空軍訓練司令部正副司令、通訊學校及機械學校校長、資深要員和空戰英雄的住所。

岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，2年多前樂群村最後一批居民被迫遷離，保存完整的眷舍結構逐漸破損腐壞，雖成文化資產，但因土地屬國防部，從此遭「凍結」，民眾無法接近。在邱志偉多次召開協調會、公聽會並向中央爭取修復經費，邀學者、藝術家、民眾參與講座、論壇與藝展，終於為樂群村迎來重生契機，進駐後，可望透過一連串活化活動，讓舊眷村「解凍」。

原屋主吳邦夫今年75歲，從空軍第一後勤支援處副處長退役後，原以為自己會在眷舍內終老，無奈碰上眷村改建，和軍方打了10年官司，2年多前不得不帶著家人黯然離開這棟住了30年的300坪百年日式房舍。庭院內一草一木與小池塘，都是吳邦夫和家人親手打造，他回憶，過去經常在庭院內辦烤肉活動，最多可擠入50、60人，相當熱鬧。

如今重回舊地，吳邦夫說，人生有很多段歷程，走過就算了，不過對於居住多年的老眷舍能保留、延續表示相當開心，他說，這棟房子有百年歷史，象徵台灣社會發展的縮影，是相當重要的文化資產。