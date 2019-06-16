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文史團體進駐岡山樂群村300坪眷舍 延續老屋生命

2019-06-16 20:51聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市岡山眷村文化協會經3年籌備，向文化局申請進駐岡山樂群路3號的眷舍，16日舉辦「入厝藝展」開幕，以多元展覽、表演及岡山美食，傳達眷村文化的多元面向。該協會創會理事長、立委邱志偉說，文化團體進駐樂群村老眷舍，可說是空軍眷村文化活化的第一哩路，未來也希望岡山其他眷區能逐步保存、活化，重獲新生。

樂群村在日治時期是日本海軍航空隊高階軍官宿舍群，戰後則為空軍訓練司令部正副司令、通訊學校及機械學校校長、資深要員和空戰英雄的住所。

岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，2年多前樂群村最後一批居民被迫遷離，保存完整的眷舍結構逐漸破損腐壞，雖成文化資產，但因土地屬國防部，從此遭「凍結」，民眾無法接近。在邱志偉多次召開協調會、公聽會並向中央爭取修復經費，邀學者、藝術家、民眾參與講座、論壇與藝展，終於為樂群村迎來重生契機，進駐後，可望透過一連串活化活動，讓舊眷村「解凍」。

原屋主吳邦夫今年75歲，從空軍第一後勤支援處副處長退役後，原以為自己會在眷舍內終老，無奈碰上眷村改建，和軍方打了10年官司，2年多前不得不帶著家人黯然離開這棟住了30年的300坪百年日式房舍。庭院內一草一木與小池塘，都是吳邦夫和家人親手打造，他回憶，過去經常在庭院內辦烤肉活動，最多可擠入50、60人，相當熱鬧。

如今重回舊地，吳邦夫說，人生有很多段歷程，走過就算了，不過對於居住多年的老眷舍能保留、延續表示相當開心，他說，這棟房子有百年歷史，象徵台灣社會發展的縮影，是相當重要的文化資產。

邱志偉說，樂群村和醒村是台灣具代表性的重要空軍文化，過去7年曾邀3位國防部長及2位文化部長來看過，並結合地方文化局及岡山眷村文化協會的力量，爭取預算進行全區調查研究，分6區了解其獨有特色，希望每區建物都能保存原始面貌，並透過文史團體及活動進駐進行活化，不讓建物因時間而受到損傷破壞。

岡山樂群路3號眷舍廣達300坪，岡山眷村文化協會進駐後，先以岡山眷村為主題創作，...
岡山樂群路3號眷舍廣達300坪，岡山眷村文化協會進駐後，先以岡山眷村為主題創作，透過攝影、畫作、裝置藝術等形式，展現岡山眷村文化的多元面向。記者蔡容喬／攝影
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75歲屋主吳邦夫（右）跟軍方打了10年官司，2年多前忍痛搬離，他與太太參加文化協...
75歲屋主吳邦夫（右）跟軍方打了10年官司，2年多前忍痛搬離，他與太太參加文化協會入厝儀式，坐在昔日乘涼的菩提樹下，「很開心這個家能以其他形式延續下去」。記者蔡容喬／攝影
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岡山眷村文化協會歷經3年努力，終能進駐岡山樂群路3號舊眷舍，以一系列藝術展演及講...
岡山眷村文化協會歷經3年努力，終能進駐岡山樂群路3號舊眷舍，以一系列藝術展演及講座等活化，延續眷村文化生命。記者蔡容喬／攝影
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眷村岡山空軍
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