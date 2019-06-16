神明喝的山茶超搶手 千歲採茶團是幕後功臣

2019-06-16 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



朝天五穀宮的採茶班是一群上年紀志工，全靠他們長年不辭辛勞才有好茶可喝。圖／攝影達人鍾北鳳提供 分享 facebook

高雄美濃獅形頂海拔僅130公尺，但山頂廟宇廣植茶樹製茶，種茶歲月超過一甲子，全靠上年紀志工手工採茶，山茶起初供奉神明與招待信眾飲用，口感獨特與價格公道成為熱賣商品。地方人士都知道，山上神明喝的茶十分搶手，沒有庫存茶葉可賣。

獅形頂又稱為大龜山，因外型神似獅子而得名，朝山五穀宮佇立山頭，山上沒有任何住家。廟史指出，朝天五穀宮源自大陸廣東，歷史可追溯至清朝康熙年間，美濃陳姓先民帶著五穀爺金身來台創廟，後人更從福建武夷山帶茶苗渡海來台栽種。

五穀宮管委會常委吳啟福說，除來自大陸的茶苗外，數十年前又有信徒從藤枝山區移植茶苗，山茶採有機栽培不噴灑農藥，製茶過程也未添加人工香料，全出動廟宇志工手工採收，再委託六龜茶行製茶。

獅形頂山茶產量不多，原本只供奉神明與招待來賓享用，前些年採茶景象吸引攝影人士拍攝，口耳相傳打開知名度，愈來愈多人指定購買，相較外界山茶價格昂貴，廟宇山茶價錢公道，不過年產茶菁千餘台斤，產量供不應求，廟方拒絕大量採購訂單。

「志工精神才是獅形頂山茶最大特色」郭姓志工說，採茶班成員平均年齡7、80歲，每逢採茶季節，天色微亮就在陡峭山坡上彎腰採茶，售茶收入全是公基金，志工沒有任何酬勞，這份堅持50年不變。