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16年後重回故鄉辦個展 林壽山大展創作能量

2019-06-16 16:14聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

60歲的藝術家林壽山在屏東創作超過40年，舉凡街頭看到雕塑作品，許多都是來自林壽山之手，最近他在屏東美術館推出「後現代藝術的能量場域」展，以四大面向展出自己的作品，他說自己當年是跟著父親學習，堅守藝術創作40餘年，但現在卻是徒弟難尋。

在屏東市千禧公園、建國橋及屏東科技大園內都可以看見林壽山的作品，他說自己打從國中的工藝課，就發現自己喜歡創作，加上父親專為廟宇做石獅、石雕，長期耳濡目染之下，更為他打下了良好的基礎。

大約自民國80年代起，他開始參加比賽大量創作，慢慢地為自己打開知名度，2003年起還曾代表屏東縣巡迴11個縣市展出，這次在屏東美術館推出雕塑美術展，是16年來第一次重回故鄉展出。

林壽山坦承，藝術創作是艱辛之路，舉凡石雕、木雕之路，幾乎沒有年輕人願景再投入，現存的師傅最年輕的也要50歲以上，藝術創作出現很嚴重的斷層，因此這次展出他特別以四大面向、四大素材展出自己的作品，希望一展藝術創作的自信。

這次的雕塑藝術展，他形容是「後現代立體藝術的能量場域」，總計展出以木雕為主的原生系列、以不鏽鋼材質為主的暢氣五行、還有石雕系列及塑鋼為主的相融合系列，可以看到藝術家不斷地自我挑戰、再融合的過程。展期至7月7日止。

林壽山在屏東創作超過40年，在屏東街頭經常可見他的雕塑作品。記者翁禎霞／攝影
林壽山在屏東創作超過40年，在屏東街頭經常可見他的雕塑作品。記者翁禎霞／攝影
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林壽山在屏東創作超過40年，在屏東街頭經常可見他的雕塑作品。記者翁禎霞／攝影
林壽山在屏東創作超過40年，在屏東街頭經常可見他的雕塑作品。記者翁禎霞／攝影
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美術館藝術家
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