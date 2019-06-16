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高雄本周開出1300職缺 日月光、華泰電及景碩大舉募才

2019-06-16 14:12聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市6月第3周將舉行7場徵才活動，共55家廠商釋出1300個以上職缺，包括日月光半導體、華泰電子、景碩科技等，均大幅招募操作工及工程師等職缺，提供有意求職或轉職民眾到場尋覓好工作，相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站查詢（網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

高雄市勞工局表示，17日（周一）下午2點到3點30分在前鎮區崗山仔南區老人活動中心（高雄市前鎮區保泰路303號1樓，07-8220790），由太子保全徵賣場保全5人，日安環保工程徵清潔人員24人、環保車司機1人，益在企業徵自動化機械操作人員6人，鼎基先進材料徵技術員10人、操作員5人，海光企業徵天車手3人、機械電氣維修員6人、技術員4人。

此外，永樺企業社正職門市2人、工讀生2人，三商家購徵儲備幹部8人、儲備店長5人，豆府公司徵門市儲備主管3人、內外場人員20人，昕秝開發行銷徵大夜理貨員10人、作業員5人，台灣士瑞克保全徵保全員13人、夜班停車場管理人員2人，力高工業徵操作工19人，鉅明公司徵操作工88人，允偉興業公司徵作業員15人。

18日（周二）上午9點30分到11點30分在高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790）及下午2到4點楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521）舉辦景碩科技專案徵才，提供50名PCB技術員、30名品檢作業員、42名助理工程師職缺，月薪2萬4千元起。

18日（周二）下午2點到3點30分在三民就服站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），漢衛保全徵駐衛警保全員10人、清潔員5人，長榮企業行徵冷凍空調工程師5人，日安環保工程徵清潔員25人，保時潔清潔事業公司徵清潔員10人、助理技術員3人、夜間機動人員2人，日月光半導體製造公司徵操作工130人。

19日（周三）下午2點30分到4點中區就服站（高雄市前金區中正四路261號1樓，07-2410053），雲雀國際徵內、外場人員40人，高雄市不老天使守護協會徵照顧服務員20人、護士5人，東州互聯網實業徵電話客服專員6人、儲備客服幹部2人、文字及一般電話客服專員3人，茁壯創能公司維修工程師10人、業務人員20人、計時清潔人員2人。

此外，佳馨居家長照機構徵照服員5人、日月光半導體徵操作工75人，志昱科技徵操作工25人、綺麗珠寶徵房務員5人、早晚餐外場人員2人，漢程汽車客運徵市區公車駕駛長10人，漢來食品行徵中秋節短期人員5人。

20日（周四）上午9點30分到11點在高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），台灣大創百貨徵門市人員13人、陳列人員4人，愛潔樂徵駐點人員12人、居家清潔人員3人，好事多環境事業社徵雜工10人，鑫清環保科技徵清潔工5人，宏華保全徵保全人員5人，高雄市不老天使守護協會徵居家照服員10人，高雄市私立雙喜老人長期照顧中心徵護理師2人，凱景實業徵技術員8人，日進興工業公司徵操作工9人，海霸王徵操作工17人，正大鐵工廠徵操作工15人，強生遊艇徵操作工9人。

21日（周五）上午9點30分到11點30分在楠梓就服台（高雄市楠梓加工區經二路15號，07-3640508），華泰電子徵工程師42人，日月光半導體徵生產助理員20人、設備工程師20人，楠梓電子徵製程工程師3人、初階工程資料設定人員3人、晚班現場技術員10人，台灣住礦科技徵生產檢驗技術員6人、CNC車銑床技術員2人，長華科技徵技術員10人。

21日（周五）下午2點到3點30分在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），華泰電子徵工程師17人，先鋒保全徵保全人員5人、櫃檯秘書5人，高雄市不老天使守護協會徵居服員10人、護士2人，日月光半導體徵操作工75人，台灣福雷電子徵操作工30人，新石器時代維護工程公司清潔員5人、收洗碗人員6人，敦瀚徵清潔員10人、行政人員1人、洗地機操作員1人。

高雄市6月第3周將舉行7場徵才活動，共55家廠商釋出1300個以上職缺，包括日月...
高雄市6月第3周將舉行7場徵才活動，共55家廠商釋出1300個以上職缺，包括日月光半導體、華泰電子、景碩科技等，均大幅招募操作工及工程師等職缺，提供有意求職或轉職民眾到場尋覓好工作。圖／高雄市勞工局提供
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