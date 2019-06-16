藍高市一選區王齡嬌勝出 無黨籍議員朱信強也要參戰

2019-06-16 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



國民黨高市黨部今早公布高市區域立委第一選區初選民調結果，王齡嬌贏過侯亞寧，可望獲得黨中央提名參選，未來對戰現任綠營立委邱議瑩。不過，無黨籍市議員朱信強也表態參選，背後還有前立法院長王金平與農會系統相助，第一選區局勢未定。

國民黨高市立委第一選區（旗山、內門、美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源、那瑪夏、大社、大樹、燕巢、阿蓮、田寮）在6月13至15日進行電話初選民調。今早，高市黨部宣布民調出爐，第一選區部分，兩家民調合計結果排序分別為王齡嬌51.377%、侯亞寧48.623%，依提名作業要點規定提報民調結果，建請中央依民調結果決定提名人選。。

王齡嬌表示，大旗美地區風光明媚，是高雄後花園，要好好守護，並幫助年輕人回鄉，該區域客家鄉親多，但過去客委會主委出身美濃，也沒給予特別建設，還有鄉親抱怨立委找不到人，都沒在服務；未來要推動國際級客家文物館，並整合該區域眾多宮廟，讓世界遊客都到高雄朝聖，該區域好山好水，希望發展文化、觀光產業及國際養生村，打造一區一特色。

大旗美區客家族群約4萬票，現任立委邱議瑩是美濃媳婦，王齡嬌也力求客家鄉親認同。另方面，無黨籍高市議員朱信強曾任美濃農會理事長，他與高雄市長韓國瑜有革命情感，另與立院前院長王金平淵源深厚，已在挺王場合表態參選立委。