國民黨高市立委初選一、四選區 王齡嬌、徐慶煌出線

2019-06-16 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



國民黨高雄市黨部今日公布高雄市區域立法委員第一(桃源、旗山等14個行政區)及第四(仁武、林園等4個行政區)選舉區黨內初選提名民調結果，分別由王齡嬌、徐慶煌出線，國民黨高市黨部將依民調結果，報請黨中央正式提名。

國民黨最後一梯次的第一、第四選區立委初選結果出爐，由市黨部選舉監察小組代表將3日來民調公司統計結果密封信封拆封後，交由市黨部主委莊啟旺公布民調結果成績。今日上午在國民黨高市黨部六樓禮堂公布結果，登記參選人或委派人員到場觀看。

國民黨高市黨部表示，根據民調結果，第一選區部分，兩家民調合計結果排序分別為：王齡嬌51.377%、侯亞寧48.623%；第四選區民調合計結果排序分別為：徐慶煌58.594%、曾玉祥41.406%。

國民黨高市黨部表示，第一選區兩家民調機構分別為TVBS、世新大學，第四選區兩家民調機構分別為公信力民意調查公司及典通公司。市黨部表示，兩個立委選區民調結果，將陳報黨中央正式提名代表參選同志。

王齡嬌表示，大旗美地區風光明媚，是高雄後花園，要好好守護，並幫助年輕人回鄉，但該區域客家鄉親多，但過去客委會主委出身美濃，也沒給予特別建設，還有鄉親抱怨立委找不到人，都沒在服務。

王齡嬌說，她要推動國際級客家文物館，並整合該區域眾多宮廟，讓世界遊客都到高雄朝聖，該區域好山好水，希望發展文化、觀光產業及國際養生村，打造一區一特色。侯亞寧則展現風度表示，尊重民調結果，未來能幫上忙就盡量幫忙，包括總統大選也是。

第四選區初選出線的徐慶煌表示，會全力以赴、勤走基層。曾玉祥表示，沒有異議，對結果予以尊重。