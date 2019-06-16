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高雄客運接手復康巴士 拚高市區區有服務

2019-06-16 10:58聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市復康巴士7月1日起由高雄客運接手營運，並23日起接受民眾預約。高雄客運並擴大營運範圍，目前在偏鄉的六龜及甲仙兩區設置站點並派車進駐，預計1年後，達到高雄區區都有復康巴士目標。

高雄客運7月1日起，承辦高雄市政府委外經營的「高雄市復康巴士交通接送服務」業務，並於23日起，依高雄市復康巴士服務及收費辦法接受民眾預約7月1日服務趟次，無縫接軌營運復康巴士。

高雄客運表示，為建構更完善接送服務路網，高雄客運接手後，在甲仙、六龜、湖內、岡山等地設置共25個調配站營運，未來不論在市區或偏遠地區的身障者，皆能提供接送服務，以改善較偏遠地區叫車不易問題，達成高雄市復康巴士營運範圍擴大的目標。

高雄客運總經理鍾欣倍表示，至去年底，高雄市65歲以上的高齡人口已超過41萬人，而身心障礙者人口也超過了14萬，提升「高雄市復康巴士交通接送服務」的質量，是高雄客運要面對的重大課題。

鍾欣倍表示，除市區及偏遠地區分別規劃了多處場站，預計1年後，高雄市要達到區區都有復康巴士服務的目標。另也將結合集團旗下的觀光遊憩和旅運等資源，提供乘客多元化的接送服務，鼓勵身障者與長輩們多利用假日出遊。

高雄客運並指，營運初期除了持續經營既有的156輛復康巴士，首要提升駕駛長的薪資福利、提供完整的職涯規劃、及活用公司資源以解決尖峰時段的人力需求。高市最大的無障礙計程車隊皇冠大車隊也支援接送服務，確保於交接期間營運作業可無縫接軌。

交通局表示，高雄客運將於23日起依高雄市復康巴士服務及收費辦法接受民眾預約7月1日復康巴士趟次，訂車時間為每日上午08:30-12:30及下午13:30-17:00，請於用車前七日、六日或五日起至前一日中午12:00整，利用訂車服務專線55107(手機或市話直接撥打)、傳真(07-7401888)及網路訂車(www.kbus1314.com.tw)預約。

復康巴士收費將按每位服務對象乘坐里程乘以高雄市計程車日間費率計算，其單獨乘坐車輛者費率二分之一；屬低收入戶者，費率三分之一。

高市復康巴士。圖／高市交通局提供
高市復康巴士。圖／高市交通局提供
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