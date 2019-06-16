高雄客運接手復康巴士 拚高市區區有服務

2019-06-16 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市復康巴士7月1日起由高雄客運接手營運，並23日起接受民眾預約。高雄客運並擴大營運範圍，目前在偏鄉的六龜及甲仙兩區設置站點並派車進駐，預計1年後，達到高雄區區都有復康巴士目標。

高雄客運7月1日起，承辦高雄市政府委外經營的「高雄市復康巴士交通接送服務」業務，並於23日起，依高雄市復康巴士服務及收費辦法接受民眾預約7月1日服務趟次，無縫接軌營運復康巴士。

高雄客運表示，為建構更完善接送服務路網，高雄客運接手後，在甲仙、六龜、湖內、岡山等地設置共25個調配站營運，未來不論在市區或偏遠地區的身障者，皆能提供接送服務，以改善較偏遠地區叫車不易問題，達成高雄市復康巴士營運範圍擴大的目標。

高雄客運總經理鍾欣倍表示，至去年底，高雄市65歲以上的高齡人口已超過41萬人，而身心障礙者人口也超過了14萬，提升「高雄市復康巴士交通接送服務」的質量，是高雄客運要面對的重大課題。

鍾欣倍表示，除市區及偏遠地區分別規劃了多處場站，預計1年後，高雄市要達到區區都有復康巴士服務的目標。另也將結合集團旗下的觀光遊憩和旅運等資源，提供乘客多元化的接送服務，鼓勵身障者與長輩們多利用假日出遊。

高雄客運並指，營運初期除了持續經營既有的156輛復康巴士，首要提升駕駛長的薪資福利、提供完整的職涯規劃、及活用公司資源以解決尖峰時段的人力需求。高市最大的無障礙計程車隊皇冠大車隊也支援接送服務，確保於交接期間營運作業可無縫接軌。

交通局表示，高雄客運將於23日起依高雄市復康巴士服務及收費辦法接受民眾預約7月1日復康巴士趟次，訂車時間為每日上午08:30-12:30及下午13:30-17:00，請於用車前七日、六日或五日起至前一日中午12:00整，利用訂車服務專線55107(手機或市話直接撥打)、傳真(07-7401888)及網路訂車(www.kbus1314.com.tw)預約。