爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業

2019-06-16 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國立屏東科技大學昨舉行畢業典禮，碩士專班林大本與大兒子林殷、小兒子林正霖父子3人同時拿到碩士學位，「一門三傑」傳為佳話，林大本在台東開砂石廠，為求專業經營，他和小兒子林正霖一起就讀土木碩士專班，大兒子林殷唸環工碩士專班，3人一起讀書、一起畢業，成為畢業典禮的最亮點。

說起和兒子當兩年的同班同學，60歲林大本直說「壓力真的很大」，「總不能比兒子還要混」；而小兒子林正霖也說和老爸上課「有壓力」，上課只要滑手機，老爸就會立即糾正，不過父子一起上學，一起做功課，「父子同學」其實是最好的學伴。

土木碩士專班總計有11人就讀，林大本自嘲「自己比老師還要老」，有些電腦不會的地方，他可以立刻向兒子同學求助，而自己的實務經驗也可以提供兒子參考，他說自己畢業數十年了，如今重回校園，還和兒子當同學，真的是最特別的求學回憶。