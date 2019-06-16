親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」將決定成敗

爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業

2019-06-16 07:59聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

國立屏東科技大學昨舉行畢業典禮，碩士專班林大本與大兒子林殷、小兒子林正霖父子3人同時拿到碩士學位，「一門三傑」傳為佳話，林大本在台東開砂石廠，為求專業經營，他和小兒子林正霖一起就讀土木碩士專班，大兒子林殷唸環工碩士專班，3人一起讀書、一起畢業，成為畢業典禮的最亮點。

說起和兒子當兩年的同班同學，60歲林大本直說「壓力真的很大」，「總不能比兒子還要混」；而小兒子林正霖也說和老爸上課「有壓力」，上課只要滑手機，老爸就會立即糾正，不過父子一起上學，一起做功課，「父子同學」其實是最好的學伴。

土木碩士專班總計有11人就讀，林大本自嘲「自己比老師還要老」，有些電腦不會的地方，他可以立刻向兒子同學求助，而自己的實務經驗也可以提供兒子參考，他說自己畢業數十年了，如今重回校園，還和兒子當同學，真的是最特別的求學回憶。

從事砂石業的林大本，過去一直在屏東工作，20年前才把事業移往台東，小兒子林正霖也跟著父親在砂石廠工作。他說，要把一家公司經營好，專業知識還是很重要，因此他和兒子決定就讀土木工程的碩士專班，而留在屏東的大兒子林殷則唸環工，他說未來在3人學成之後，專業知識就可以立即用在自己的公司。

屏科大碩士專班林大本（中）與大兒子林殷（左）、小兒子林正霖（右）今天一起畢業，一...
屏科大碩士專班林大本（中）與大兒子林殷（左）、小兒子林正霖（右）今天一起畢業，一門三傑傳為佳話。記者翁禎霞／攝影
分享

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

10歲鍾愛阿瓦羅 畫風像老靈魂

2019-06-16 00:07

大社工區降編生變？居民要中央說清楚

2019-06-15 23:33

石化業轉型高值化？ 中央：非一蹴可幾

2019-06-15 23:29

農夫創客學堂教學當「都市養雞人家」

2019-06-15 23:00

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

建商看準墾丁的觀光優勢 打造14棟彩色屋

2019-06-15 19:24

民眾質疑 石化業轉型高值化喊假的嗎 ?

2019-06-15 19:21

世界海洋日 海保署表揚海汙防治績優縣市及環保艦隊

2019-06-15 18:20

大社工業區降編案生變？居民要中央官員說清楚

2019-06-15 18:10

高醫與馬國建商合作打造高齡養生宅 輸出台灣長照經驗

2019-06-15 16:17

高市勞工局長王秋冬好人緣 吸台中鄉親來高雄觀光

2019-06-15 12:26

馬英九泳渡澎湖灣 完成開心像孩童比YA

2019-06-15 12:24

台東天空有「蠶繭」？ 民眾：還真像

2019-06-15 11:46

用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠

2019-06-15 10:42

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

半夜狂敲門 屋主開門傻眼「一頭牛在撞我家門」

2019-06-15 14:33

爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53

桃園熱氣球嘉年華開幕 小小兵Minions超萌亮相

2019-06-15 12:03

基隆嚴查改裝車 噪音、防燙蓋不全 都當場告發

2019-06-15 12:04

中捷綠線18站命名爭議多 地方人士熱議「微調」

2019-06-15 17:59

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞下陷

2019-06-15 21:33

父女上陣 前議員呂子昌承諾無償捐地開路

2019-06-15 12:50

台南古蹟又被破壞！ 北區三分子日軍靶溝怪手直接壓上去

2019-06-15 12:27

大水淹不死紅火蟻恐蔓延 桃竹苗提案籲中央增防治經費

2019-06-15 17:26

《台北星期天》翻版？誰家沙發走失躺路中網友笑翻

2019-06-15 17:25

僅剩7隻標本的台灣雲豹 宜蘭看得到

2019-06-15 10:41

少子化多嚴重？嘉縣畢業生個位數學校達4成

2019-06-15 22:22

馬來西亞美里文華獅子會跨海到新北獻愛心

2019-06-15 16:35

富邦官方計步APP「健康正動力」走100步即捐1元

2019-06-15 21:18

新北市環保局 在萬里翡翠灣發動淨灘

2019-06-15 16:35

台南建城將滿400年 民間：屆時還剩什麼古物可紀念？

2019-06-15 15:32

300海豚現身 福隆國際沙雕挑戰金氏世界紀錄成功

2019-06-15 17:50

桃園街頭藝人620組報考創新高 李炳輝也來挑戰

2019-06-15 11:58

影／石門水庫今年首次開啟排砂隧道放水 場面壯觀

2019-06-16 08:21

南投縣長獎466人齊聚頒獎 爸媽比孩子開心

2019-06-15 17:28

用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠

2019-06-15 10:42

影／台灣油礦陳列館大變身 帶你下地心一窺油氣探採

2019-06-15 17:02

韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04

響應世界海洋日竹南龍鳳漁港淨灘 清出3.5噸垃圾

2019-06-15 16:33

掰掰30年老舊廚房 這一招讓波麗士舒適享用三餐

2019-06-15 14:34

警友主任好貼心 警察節贈300隻手電筒強化裝備

2019-06-15 14:46

帆船基隆嶼繞島賽空拍機勾船桿「墜機」 數萬元飛了

2019-06-15 14:03

馬英九泳渡澎湖灣 完成開心像孩童比YA

2019-06-15 12:24

10歲鍾愛阿瓦羅 畫風像老靈魂

2019-06-16 00:07

5位知名民歌手 周六晚台東開唱憶當年

2019-06-15 21:11

花蓮淨海 清出200公斤廢棄漁網和寶特瓶

2019-06-15 18:12

大社工業區降編案生變？居民要中央官員說清楚

2019-06-15 18:10

國軍走進鄉里 藝工隊高顏值大跳韓舞嗨翻全場

2019-06-15 12:48

承租三分鐘熱度 都市「開心農場」退燒

2019-06-15 22:51

SOGO BIG CITY館年中慶 好康樣樣來

2019-06-15 11:30

封5年台灣龍珠基隆嶼開放登島 林右昌：25日沒問題

2019-06-15 12:02

民眾質疑 石化業轉型高值化喊假的嗎 ?

2019-06-15 19:21

建商看準墾丁的觀光優勢 打造14棟彩色屋

2019-06-15 19:24

10個月省2座101高紙餐盒 協和換鐵便當愛心不變

2019-06-16 08:05

台東天空有「蠶繭」？ 民眾：還真像

2019-06-15 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top