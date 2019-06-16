爸爸是我同班同學 屏科大父子三人同時畢業
國立屏東科技大學昨舉行畢業典禮，碩士專班林大本與大兒子林殷、小兒子林正霖父子3人同時拿到碩士學位，「一門三傑」傳為佳話，林大本在台東開砂石廠，為求專業經營，他和小兒子林正霖一起就讀土木碩士專班，大兒子林殷唸環工碩士專班，3人一起讀書、一起畢業，成為畢業典禮的最亮點。
說起和兒子當兩年的同班同學，60歲林大本直說「壓力真的很大」，「總不能比兒子還要混」；而小兒子林正霖也說和老爸上課「有壓力」，上課只要滑手機，老爸就會立即糾正，不過父子一起上學，一起做功課，「父子同學」其實是最好的學伴。
土木碩士專班總計有11人就讀，林大本自嘲「自己比老師還要老」，有些電腦不會的地方，他可以立刻向兒子同學求助，而自己的實務經驗也可以提供兒子參考，他說自己畢業數十年了，如今重回校園，還和兒子當同學，真的是最特別的求學回憶。
從事砂石業的林大本，過去一直在屏東工作，20年前才把事業移往台東，小兒子林正霖也跟著父親在砂石廠工作。他說，要把一家公司經營好，專業知識還是很重要，因此他和兒子決定就讀土木工程的碩士專班，而留在屏東的大兒子林殷則唸環工，他說未來在3人學成之後，專業知識就可以立即用在自己的公司。
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