農夫創客學堂教學當「都市養雞人家」

2019-06-15 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



「高雄一日農夫創客學堂」系列，今天在國立科學工藝博物館農業廳，舉辦一場「雞本設計」課程，邀型農沈致軒跟大家分享，如何當個「都市裏的養雞人家」。

「克服味道跟雞鳴聲響問題，創造自家雞蛋源源不絕的生活」，是這場課程的重點，也是想要在都市養雞的朋友們，最關心的話題。

這次帶領課程的沈致軒，曾任使用者經驗設計師，在自家陽台，成功地進行近2年的「都市養雞」實驗，沈致軒說，除了可以深度探索永續設計與都市環境共存的可能性，最讓人驚喜是，也創造自家雞蛋源源不絕的生活。

沈致軒規劃環保雞舍，從日常生活中，找出雞的食物來源，一本兼具「環境保護」與「循環經濟」的「雞本菜單」，只需多用點心，就可以從周遭環境，獲取豐富多元且營養均衡的食物，利用碎米、加些米糠就可供雞享用。

沈致軒表示，自己居住在都市環境，並沒有廣大的田園，可以傳統方式養雞種菜，便轉而思考，如何運用有限空間，創造一種在都市中，可以永續自然的環境。希望每個人經過「雞本設計」的體驗後，能夠感受到，在自家實踐環境永續的生活，並沒有想像中那麼困難。