韓國瑜因登革熱連番被黑 王淺秋：韓黑供應鏈

2019-06-15 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近來因登革熱疫情連番被「黑」，高市新聞局長王淺秋15日回應，「這基本上就是一個供應鏈概念」，王說，從院會之後就有韓黑的網頁，加上院會後剪接影片，以及不斷的新聞稿攻擊，現在民進黨議員再一起同步作戰。

不過王淺秋強調，高雄市府只有一個卑微需求，就是全心希望防疫能做好，不管怎樣打臉、攻擊都沒關係，「我們把道理說清楚，希望經費能撥下來」。

針對市議員康裕成在臉書說韓市長參與防疫動員19分鐘快閃，王淺秋表示，不願去比較當年的經驗（指前市長陳菊任內），大家本來在各自的時間給自己應該盡的責任，「可是被迫必須要這樣做」，國民黨議員陳麗娜就說，當時登革熱已有600多例，這個市長（指陳菊）也在趴趴走各縣市輔選當中，「今天市長不可能24小時在疫區，他要來噴藥嗎？要來灑掃庭除嗎？就是一個組織作戰。」

王淺秋說，市府已成立登革熱特別小組，有3個跨單位的局、處首長，帶領底下所有同仁、區政系統、環境防疫的系統，大家分工合作，市長3次到現場是一方面打氣，一方面督導跟對這件事情的重視，「去再久也對事情並不見得有幫助」，市長來的時候，是要民眾注意自己周邊環境要清潔了，更提醒防疫單位要上緊發條。