爭取登革熱經費卻被說沒發文 高市府：過去3年都要得到

2019-06-15 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜向中央爭取登革熱防治經費五千三百萬元，15日在高市三民區主持登革熱擴大防疫動員時再度喊話，希望行政院盡快核發經費；不過行政院卻說，中央從未收到高市府公文申請，無從核撥經費，絕無「卡韓」。高雄市府則聲明，14日已發公文，並強烈表示「防疫視同作戰，請中央不要因人設事。」

高雄市新聞局長王淺秋、衛生局長林立人下午共同召開記者會，王淺秋說，前3年高市只要在衛福部例行會議裡提出，就可以拿到地方所需的經費，現在為何要到行政院會爭取才有？「當然這個情況是完全不一樣」。王說，市府已根據專業提出需求，預防性避免登革熱疫情有擴大可能，「但事後卻被說提出的資料叫空洞、簡化的表格，外界很明顯聯想，就是因人設事」。

王淺秋表示，登革熱是高市重要項目，只是在今年2月19日及5月21日蚊媒傳染防治會議中，兩次申請預算都被駁回，韓市長才親自出馬到行政院會爭取，後來卻引來這麼多負面攻擊，還被說計畫有問題，令人驚訝；「顯然今年要取得經費比往年困難」，她強調，中央所有要求配合的程序市府都會進行，重點是要由專業來控制疫情，期待中央地方一條心，保護高雄民眾生命安全。