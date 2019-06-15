民眾質疑 石化業轉型高值化喊假的嗎 ?

2019-06-15 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄石化工業區林立，轉型高值化成為地方殷盼的訴求，但內政部審議中的大社工業區降編案仍未定奪，大林蒲遷村案也牛步化，居民質疑政府喊了多年的高值化只是口號，經濟部政務次長曾文生坦言，高值化的方針不變，但不是一蹴可幾，需要再多給政府一點時間。

高雄大社區居民等待25年，希望政府兌現當年承諾，將大社工業區降編為乙種工業區，並比照中油五輕案轉型高值化，還給人民清淨環境，不過此案因牽涉一年高達8、900億的石化產值，內政部都委會尚未做出最後決策。

參與大社工業區降編案座談會的居民表示，要求工業區降編，是希望產業朝高值化轉型，減少汙染的危害，並沒有要求廠商不能生產。沈建全教授更舉例，中油五輕的就業人口是大社工業區的12倍以上，104年停工後，地價翻漲。

不過政府高喊產業高值化，不少民眾仍是存疑，市議員黃捷辦公室表示，民國71年行政院通過的經建計畫即提出石化高值化，但迄今37年，五輕、六輕繼續蓋，且營運逾20年，「高值化何在」。在場大林蒲居民也認為，政府高值化政策是在喊假的。