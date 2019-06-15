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大社工業區降編案生變？居民要中央官員說清楚

2019-06-15 18:10聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄大社工業區降編案送至內政部待審，在地居民聽聞石化業界仍設法扭轉局勢，擔心全案生變，央請民代找中央官員南下說清楚。經濟部政務次長曾文生認為，降編乙種工業區不應是唯一選項，若有更長程的方案，對高雄的發展才有幫助。

大社工業區107年大限到期，高雄市政府都委會今年3月22日決議將工業區從特種降編為乙種，全案目前送內政部都市計畫委員會審議中。不過石化業認為，工業區一旦降編，設備即無法換新，遑論擴增產能，無異被判死刑，有廠商做最壞打算已準備出走，多數廠商盼此案能有轉圜。

大社區居民擔心降編案生變，25年的等待將化為烏有，央請立委邱議瑩召開會議重申立場，邱議瑩說，石化業發展固然重要，但降編時程已說了20多年，政府的承諾應該不能改，環保的意志也不能退縮，但輔導廠商的工作應列為重點。

內政部營建署長吳欣修表示，降編案5月初已送到內政部都委會，此案事關重大，專案小組正多方了解中。

今天在大社中山堂召開的這場座談會，在地民眾出席踴躍，處境相仿的大林蒲居民也聲援。住楠陽國小旁的沈建全教授自曝妻子移居工業區旁之後即犯喘咳，健保卡看到Q卡還犯憂鬱，慘為人體清淨機。他向石化業喊話，「汙染40年，應該夠了」。

大社教會洪牧師沈痛地說，去年至今大社工區空汙裁罰案逾57件，石化業不能再以工作權為藉口，漠視居民健康。居民李名不解，工業區降編早已定案，為何至今還要「討論」。大林蒲一名阿嬤說，與石化廠為鄰的居民堪稱是死得死、逃得逃。

經濟政次曾文生說，他理解居民對環境改善的殷切需求，經濟部尊重內政部對降編案審議的結果，但更希望有兼顧環保、產業發展、就業及保障健康的方案，更多的對話與合作，對高雄的發展會更有幫助。

高雄大社居民與環團人士擔心大社工業區降編乙種工業區承諾生變，今早齊聚大社中山堂，...
高雄大社居民與環團人士擔心大社工業區降編乙種工業區承諾生變，今早齊聚大社中山堂，再次重申如期降編的訴求。記者王昭月／攝影
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高雄大社居民與環團人士擔心大社工業區降編乙種工業區承諾生變，立委邱議瑩今早邀經濟...
高雄大社居民與環團人士擔心大社工業區降編乙種工業區承諾生變，立委邱議瑩今早邀經濟部及營建署官員南下高雄，向居民說明執行進度。記者王昭月／攝影
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關心大社工業區降編與否的居民，帶著幼子到場聆聽。記者王昭月／攝影
關心大社工業區降編與否的居民，帶著幼子到場聆聽。記者王昭月／攝影
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大社居民李名認為，政府對大社工業區降編的承諾，不應再跳票。記者王昭月／攝影
大社居民李名認為，政府對大社工業區降編的承諾，不應再跳票。記者王昭月／攝影
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