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義大中英文畢典齊發 全球直播即時放送

2019-06-15 16:22聯合報 記者王昭月╱即時報導

義守大學是國內唯一中、英語畢業典禮齊發的大專校院，典禮當日，國、內外親友團齊聚，校園宛如另類聯合國，熱鬧十足。其英文場次畢典還以現場直播放送，透過無遠弗屆的網路科技，讓各國畢業生親友都能同步參與。

義守大學今天援例舉辦中、英文兩場畢業典禮，中文場次上午先發，英文場次下午接棒，畢業生含括20多國，光是親友團就有4500多人參與。

畢業典禮以「觀山展翅義往無際」做為主題，由曾在選秀節目表現出色的原住民畢業生歌手柯嘉惠、金秀麗演唱自創曲「樂」，燃炸整個現場。

校長陳振遠與校友會理事長林麗娟雙雙帶來祝福，陳校長說，「君子不器」，希望所有畢業生能勇於追夢，在全球職場發光發熱；秉持創業家精神，以熱忱（Passion）、投入（Commit）和分享（Sharing）開創人生無限的可能。

畢典上也邀請獲得「IDA國際設計大獎」的校友陳慧珊代言，她告訴學弟妹，人生挫折難免，但若拒絕留下瘡疤，就無法體會上帝給的美好安排。長期擔任義大親善的使的「餐旅管理學系」蘇芸，代表畢業生致辭時，演唱一段蔡依林歌曲，強調「相信自己的力量，在追求夢想的路上，就不會害怕」。

下午登場的英文畢業典禮，畢業生分布全球10多國，學校開直播放送，讓各國畢業生親友第一時間就能同步參與。另邀請入選「全球百大思想家」的行政院政務委員唐鳳致詞，開放台下畢業生參與網路即時問答，現場互動熱絡，欲罷不能。

義守大學是國內唯一舉辦中英文畢業典禮的大專校院。記者王昭月／攝影
義守大學是國內唯一舉辦中英文畢業典禮的大專校院。記者王昭月／攝影
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義守大學是國內唯一舉辦中英文畢業典禮的大專校院，今午的英文場次畢業，除邀請到行政...
義守大學是國內唯一舉辦中英文畢業典禮的大專校院，今午的英文場次畢業，除邀請到行政院政務委員唐鳳勉勵畢業生，還開放直播。記者王昭月／ 攝影
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義守大學校長陳振遠（左五），頒獎表揚志願服務績優學生。記者王昭月／ 翻攝
義守大學校長陳振遠（左五），頒獎表揚志願服務績優學生。記者王昭月／ 翻攝
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畢業典禮義守大學
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