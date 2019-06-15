高醫與馬國建商合作打造高齡養生宅 輸出台灣長照經驗

2019-06-15 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



台灣在高齡照顧上的經驗享譽海外，由高醫經營的高雄市立大同醫院15日表示，高醫團隊12日前往馬來西亞，為當地知名建商綠盛世集團進行「醫養合一」人才培訓，提供全齡樂活社區觀念、無障礙住宅空間規畫等觀念，與會主管更須扮演長者、行動不便者或孕婦，實際體驗高齡長者在行動、視聽覺、靈活度等各方面機能的不便，進而在設計樂活宅時產生認同感與同理心。

高醫體系4月間與馬來西亞長樂、綠盛世兩集團簽約，希望共同建構「醫養一條龍」服務，在當地導入醫療、養生的社區照護系統。其中，大同醫院在國小閒置空間打造福樂日間照護中心模式，已在馬國當地華人社區推動；此次開辦訓練課程，除了專業知識的灌輸，還設計體驗活動，參與主管四肢都套上特殊設計的輔具，嘗試到商場購物、體驗居家生活，了解行動不便者的困難。

大同醫院護理部主任馮明珠說，體驗者套上手套、耳塞、加重物、支撐物和眼鏡等「特殊裝備」，大家走起路來都感到重心不穩，一不小心就會撞到人或旁邊的東西，格外費力，動作也笨拙，深刻體會行動不便的困難之處。會後請體驗者發表改善方案，並運用在未來的建案改造上，可望對馬來西亞的住宅設計產生極大突破。