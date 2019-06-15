願平安健康長大 遲緩兒媽媽內心最大祈願

2019-06-15 15:47 中央社 高雄15日電



「願寶貝平安健康長大」，家有發展遲緩兒的尤雅萱今天參加寶貝女兒「芯兒」人生第一場畢業典禮，看著女兒穿著畢業服領取畢業證書，欣慰全寫在臉上，也許下內心最深處的祈願。

「芯兒」穿著畢業服雀躍不已，參加高雄市早療中心、據點日間托育服務的發展遲緩、身心障礙兒童聯合畢業典禮，與其他慢飛天使領取畢業證書及接受祝福禮物，家長們都很欣慰看見孩子的進步與成長。

尤雅萱與家人一早為「芯兒」打扮漂漂亮亮，在會場不時為寶貝女兒整理頭髮、畢業服，笑看著女兒今天畢業，完成療育階段，但她心裡也明白日後還有漫漫長路要走。

尤雅萱接受中央社訪問回憶起生養「芯兒」的歷程，沒有說出一句「苦」字，為母則強的她只表示，自己很愛小孩，生了就有責任要養，流露出堅毅的母性令人動容。

「芯兒」剛出生時經常吐奶，不容易懷孕、36歲才生女兒的尤雅萱，根據以前曾帶過姐姐小孩的經驗，發現「芯兒」的吐奶狀況不尋常，經過多次醫治和檢驗，竟是目前無臨床病例的第17對染色體重複小孩。

尤雅萱表示，「芯兒」的腸道與胃連接處括約肌功能不佳，在食物進入胃部後會湧上食道吐出，經常在三更半夜餵奶後，餵了吐後再餵又吐，但當媽媽的心想不能讓孩子餓肚子，幾乎整夜在餵孩子。

尤雅萱說，除了染色體異常，為改善寶貝女兒的餵了吐問題，一度進行手術強化腸道與胃連接處括約肌的力道，不料卻又造成腸道較緊縮，連食物進入腸道都有難度，所以再進行胃造口手術，以讓「芯兒」有足夠的營養。

「芯兒」每天必須經由胃造口灌食，小朋友當然也會希望嘴巴能嚼食東西，尤雅萱說，女兒當初不習慣這些造口和管線，但知道亂動媽媽會擔心，一直不敢亂動，並習慣由她灌食和清潔造口。尤雅萱說著不禁紅了眼眶，但為了孩子只有振作。

「芯兒」進入兒童早療中心就讀，於1歲2個月時才學會翻身，接著2歲1個月時學會爬行，今天與91名慢飛天使領取畢業證書，快樂的與其他小朋友蹦蹦跳跳，尤雅萱的目光都沒有離開過寶貝女兒。

「芯兒」將再往人生另一階段邁進，尤雅萱說，女兒會長大，父母也會老去，她祈願女兒生活能逐步學會自理，平安健康長大，並於長大後有善良的心和餘力，全力幫助他人。

畢業後的「芯兒」將轉至幼兒園上學，也將是一個新階段和適應的開始，尤雅萱看著女兒從學習翻身到會爬行及走路，孩子照著自己的時間表努力成長，平安健康長大是作為一個媽媽的內心最深處祈願。