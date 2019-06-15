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馬英九泳渡澎湖灣 完成開心像孩童比YA

2019-06-15 12:24聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

「2019泳渡澎湖灣」今天登場，暌違17年，澎湖縣長賴峰偉和前總統馬英九共同挑戰泳渡澎湖灣長泳，為賽事增添亮點。賴峰偉表示，能在波濤海浪中完賽就是勇士，代表已經超越自我極限，透過賽事為每個選手帶來無限的正面能量，也期望運動觀光能成為繼花火節後另一個觀光品牌。

馬英九說，18年前他建議縣府辦理泳渡活動，第1、2屆泳渡他率北市府團隊參加，非常高興時隔多年又來參加，他盛讚這是個非常適合游泳的場域，並請大家注意安全，游出健康、游出快樂、游出亮麗的澎湖灣。

今天一早，共有1622名好手進行500公尺、2000公尺及5000公尺長泳挑戰，其中5000公尺組一改往年從西嶼陸域下水的方式，今年改以搭船到大菓葉玄武岩前海域，直接從船上下水，選手接觸海水那一剎那，直呼過癮，開賽方式絕無僅有。

上午8點40分，汽笛聲響起，2000公尺挑戰者在觀音亭魚貫下水，熱愛游泳的賴峰偉及馬前總統也報名這個組別，兩人奮力向前，經過西瀛虹橋後通過折返點返回終點，岸上響起如雷掌聲及歡呼聲。

賴峰偉表示，縣府自2002年起辦理泳渡澎湖灣，歷經10餘年，澎湖泳渡已在國內打響知名度，是台灣最刺激、距離最長的海泳，比日月潭及屏東大鵬灣更具挑戰性，希望未來能夠吸引更多人前來參與。

泳渡活動結合多樣適合全家大小免費水域體驗活動，有彈跳包、水上擂台、水上漂、優波球、各類漂浮泳圈水滾輪等，大小朋友玩得不亦樂乎。

現場還有園遊會，提供許多澎湖特色美食，花枝丸、炸丁香、炸小管、香茹茶、白膜花生、魚子醬、高麗菜酸肉包、石鮔肉包等等，讓選手們完賽後大快朵頤，美景、美食，雙重享受。

澎湖縣政府今天上午辦泳渡澎湖灣。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣政府今天上午辦泳渡澎湖灣。圖／澎湖縣政府提供
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前總統馬英九今天泳渡澎湖灣，完成後還高興比YA。圖／澎湖縣政府提供
前總統馬英九今天泳渡澎湖灣，完成後還高興比YA。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖賴峰偉
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