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台東天空有「蠶繭」？民眾：還真像

2019-06-15 11:46聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東太麻里天空今天早上出現一個巨大橢圓形的雲，形狀就像「蠶繭」一樣，不少民眾看了都說像。有人打趣表示，「這應該是天蠶變」；也有人笑說：「期待雲裡孵化東西出來」。

氣象站人員表示，天氣晴朗時，地面水氣隨著上升氣流在高空凝結成高積雲，並以不同形狀呈現，包括飛碟狀、球形狀等雲朵，台東夏季常見。

台東太麻里天空今天早上出現一個巨大橢圓形的雲，形狀就像「蠶繭」一樣，不少民眾看了...
台東太麻里天空今天早上出現一個巨大橢圓形的雲，形狀就像「蠶繭」一樣，不少民眾看了都說像。記者尤聰光／翻攝
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台東太麻里天空今天早上出現一個巨大橢圓形的雲，形狀就像「蠶繭」一樣，不少民眾看了...
台東太麻里天空今天早上出現一個巨大橢圓形的雲，形狀就像「蠶繭」一樣，不少民眾看了都說像。記者尤聰光／翻攝
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