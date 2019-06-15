用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠

2019-06-15 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義市政府消防局第二大隊東區分隊隊員章名慶是高雄繩索救援隊成員，日前與救援隊遠赴比利時參加繩索救援最高殿堂GRIMPDAY大賽，超過15個國家30支隊伍參賽，脫穎而出榮獲冠軍。圖／消防局提供 分享 facebook

繩索救援在國際上是專業性技術交流，嘉義市政府消防局第二大隊東區分隊隊員章名慶，對繩索救援技術學有專精，是高雄繩索救援隊KRRT(Kaohsiung Rope Rescue Team)成員，日前與救援隊遠赴比利時參加繩索救援最高殿堂GRIMPDAY大賽，超過15個國家30支隊伍參賽，KRRT靠精湛技能，團隊默契，從30支隊伍脫穎而出，榮獲國際賽事冠軍，有史以來，沒有一個歐洲以外的隊伍可以拿走這個比賽的冠軍。

高雄繩索救援隊6名隊員帶著國旗出賽，讓青天白日滿地紅國旗飄揚海外，揚名台灣，繩索救援隊被形容是「傻傻用繩子連接夢想的一群人」，章名慶加入高雄繩索救援隊，參加比利時繩索救援最高殿堂ＧＲIMPDAY大賽，超過15個國家30支隊伍共襄盛舉，是與國際接軌、交流及互相學習救援技術的最佳機會。

這次賽程6日在大會報到後，隨即進行裝備檢查，接著進入三天八個項目的救援情境，考驗技術、體力、耐力、智慧及隨機應變能力；歷經3日競賽，KRRT從30支隊伍脫穎而出，榮獲賽事冠軍，有史以來，沒有一個歐洲以外的隊伍可以拿走這個比賽的冠軍。

這群志同道合夥伴們，平時因熱愛繩索救援，都在休假日尋找場地進行高難度訓練，每個成員除了常常犧牲休息與陪伴家人的時間外，也自掏腰包購買昂貴裝備，除了興趣，也是磨練救災救難的技藝。台灣繩索起步得晚，這群台灣之光希望藉由交流及互相學習吸收經驗，讓國內救援行動能夠更安全，更順利。