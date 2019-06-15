用繩子連接夢想 高雄繩索救援隊帶國旗奪冠
繩索救援在國際上是專業性技術交流，嘉義市政府消防局第二大隊東區分隊隊員章名慶，對繩索救援技術學有專精，是高雄繩索救援隊KRRT(Kaohsiung Rope Rescue Team)成員，日前與救援隊遠赴比利時參加繩索救援最高殿堂GRIMPDAY大賽，超過15個國家30支隊伍參賽，KRRT靠精湛技能，團隊默契，從30支隊伍脫穎而出，榮獲國際賽事冠軍，有史以來，沒有一個歐洲以外的隊伍可以拿走這個比賽的冠軍。
高雄繩索救援隊6名隊員帶著國旗出賽，讓青天白日滿地紅國旗飄揚海外，揚名台灣，繩索救援隊被形容是「傻傻用繩子連接夢想的一群人」，章名慶加入高雄繩索救援隊，參加比利時繩索救援最高殿堂ＧＲIMPDAY大賽，超過15個國家30支隊伍共襄盛舉，是與國際接軌、交流及互相學習救援技術的最佳機會。
這次賽程6日在大會報到後，隨即進行裝備檢查，接著進入三天八個項目的救援情境，考驗技術、體力、耐力、智慧及隨機應變能力；歷經3日競賽，KRRT從30支隊伍脫穎而出，榮獲賽事冠軍，有史以來，沒有一個歐洲以外的隊伍可以拿走這個比賽的冠軍。
這群志同道合夥伴們，平時因熱愛繩索救援，都在休假日尋找場地進行高難度訓練，每個成員除了常常犧牲休息與陪伴家人的時間外，也自掏腰包購買昂貴裝備，除了興趣，也是磨練救災救難的技藝。台灣繩索起步得晚，這群台灣之光希望藉由交流及互相學習吸收經驗，讓國內救援行動能夠更安全，更順利。
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