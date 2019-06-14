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高雄社會局長葉壽山辭官 返屏東參選立委

2019-06-14 22:13聯合報 記者江國豪╱即時報導

高雄社會局長葉壽山今天向高雄市長韓國瑜請辭，晚間隨即搭火車返回屏東，前往地方信仰中心慈鳳宮參拜，並宣布參選屏東第一選區立委。葉說在高雄服務134天，已完成階段性任務，臨行前韓國瑜叮嚀「莫忘世上苦人多」，鼓勵應為社會多做一點事；然而「韓粉」原訂29日屏東造勢已確定取消，未來韓國瑜是否會南下屏東助選，葉則回應目前以服務為優先。

「心中沒有政治，只有服務」葉壽山表示，自己不是「落跑」局長，每天都兢兢業業在服務，先前在高雄完成13處世代中心，同時針生育補助、長者照護、社會住宅等面向打下基礎，兩週前與韓國瑜報告過有感於年輕人在大環境不好的狀況下，仍有面對生活中的勇氣，因此決定返鄉參選帶領年輕人共同努力。

目前，國民黨屏東縣第1選區，藍營有多人表態參加初選，葉壽山曾任屏東市長，被視為韓流席捲屏東的先鋒部隊，縣議員宋麗華則長期經營地方，懸掛多面看版主打救經濟，前屏東縣後備司令部司令黃冬輝，為「反年改」衝鋒陷陣，有退休軍公教人員支持。國民黨屏東縣黨部，今日公吿第1選區候選人提名登記有關事項，17日至19日將於黨部領表登記。

而民進黨由現任立委鍾佳濱尋求連任，不過，日前傳出立法院長蘇嘉全夫人洪恆珠，有意以無黨籍參選，鍾佳濱團隊認為可能性不大，然而知情人士透露，拋出消息恐怕只是測式風向，實際有意參選的是蘇嘉全立院特助，屏東縣前議員蘇義峰之子蘇煥鈞，近期已在基層頻頻走訪備戰意味濃厚。

屏東立委席次由3席減為2席，第1選區藍綠陣營仍各有盤算，唯獨號稱「政壇孤鳥」的蔣月惠仍老神在在，打出為弱勢發聲，頻頻現身街頭與選民互動拜票。

高雄社會局長葉壽山（左）為參選立委辭官，在屏東市長林協松（右）、前立委王進士（中...
高雄社會局長葉壽山（左）為參選立委辭官，在屏東市長林協松（右）、前立委王進士（中）陪同下，3位前後任屏東市長同台，宣布角逐屏東第一選區國民黨立委候選人提名。記者江國豪／攝影
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高雄社會局長葉壽山（中），在屏東市長林協松（左）、前立委王進士（右）陪同下，3位...
高雄社會局長葉壽山（中），在屏東市長林協松（左）、前立委王進士（右）陪同下，3位前後任屏東市長同台，宣布角逐屏東第一選區國民黨立委候選人提名。記者江國豪／攝影
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韓國瑜蘇嘉全2020屏東縣立委選舉葉壽山
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