為水母湖濕地公園向總統請命馬上有效？ 高市府：早在做

2019-06-14 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄林園海洋濕地公園是全台少數可以看得見水母的潟湖，地方人士希望高雄市政府能投入更多的關注，生態攝影師宋永泰在6月4日趁總統蔡英文參香高雄市林園區三元殿機會，遞交為林園濕地公園請命陳情書，希望解決濕地公園設施不足及設置水母館願望，最近他收到總統府的回應，自己也很驚喜，還說，已向高雄市政府提出建議，但高市府都沒回應。

高雄市養工處今晚表示，林園濕地公園其實最早是高雄市議員韓賜村在議會提出設施不足，而南部火傘高掛，附近沒遮陽處，建議高雄市政府要增設遮陽的設施，目前已在發包處理中，未來林園濕地會增設廣陽設施、還有休憩座椅，並移植樹木到濕地，增加綠蔭。

據了解，總統蔡英文在6月4日到往林園區三元殿參香，生態攝影師宋永泰拿陳情書及水母照片試圖當面向總統陳情，最後由總統隨行人員代為收下。宋永泰這兩天就接到總統府公共事務室信箋，指稱「將建議交行政院及高雄市政府」。讓他有被尊重的感覺。

他說，也曾透過管道向韓市府團隊提出相同建議，但未獲任何回應，沒想到總統府會真的來信回覆。