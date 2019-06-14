初夏遊墾丁來個美麗邂逅 墾管處月底踏青機會難得

2019-06-14 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



初夏是花開季節，位於台灣最南端的墾丁國家公園，雖然沒有壯觀的花季，但處處可見盛開的花朵點綴山林與草原，啟奏自然生命之歌，呼應著夏天的氣息；墾管處本月29日下午、30日上午分別舉辦「龜仔角自然筆記」、「初夏風華現墾丁」2場戶外踏青活動，帶領遊客「拜訪」墾丁社頂公園和鵝鑾鼻公園，和生機盎然的初夏生態來場美麗邂逅，可上官網報名。

墾管處解說教育課長馬協群說，墾丁社頂自然公園生態資源豐富，每到夏天，處處可見盛開的花朵點綴山林、穿越社頂沿途蟲鳴鳥叫、微風拂面，尤其是社頂南區，不但可眺望綿延草原、仰望遼闊天空，還可遠眺浩瀚蜿蜒的東海岸景色，但南區也是遊客嚮往卻又容易迷路的地方，特別安排此一行程，解說員引領民眾一窺社頂多變的高位珊瑚礁生態和壯闊景致。

他說，墾丁鵝鑾鼻園內巨礁林立，有「礁林公園」之稱，園內植物繁茂，除了渾然天成的海岸美景外，很多人不知道，它也是海濱植物的大本營，不少植物以鵝鑾鼻命名，像鵝鑾鼻野百合、鵝鑾鼻鐵線蓮、鵝鑾鼻蔓榕、鵝鑾鼻大戟等。