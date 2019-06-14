屏東孩童跨海參賽缺旅費 義大世界廠商舉辦3天義賣

2019-06-14 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



「台灣愛希望兒童關懷發展協會」成立烏克麗麗班，今年7月準備到大陸參加比賽，龐大旅費籌措困難。義大世界購物廣場得知後，今起結合包豪氏集團推出旗下品牌義賣活動，3天銷售所得要捐給協會當參賽基金。

對家境清寒的孩子而言，學習音樂是個夢想，為替經濟弱勢小孩一圓音樂夢，「台灣愛希望兒童關懷發展協會」去年募資成立「東港揚愛烏克麗麗班」，這群愛音樂的孩子表現不俗，入圍今年度亞洲少兒藝術人才國際賽，7月30日前往大陸四川參加總決賽。

跨海參賽不容易，機票與食宿支出所費不貲。協會人員說，參賽班員20人，另加9位老師與工作人員，總經費需要77萬，目前已自籌30萬，另有47餘萬經費沒有著落。

義大世界購物廣場為讓音樂班小孩圓夢，今天起與包豪氏集團攜手舉辦「全台巡迴公益活動」，規劃Superdry、TOUGH、 Salad等品牌商品義賣，活動所得全數捐贈給「台灣愛希望兒童關懷發展協會」發展音樂活動。