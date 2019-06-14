原鄉拚觀光到三地門不只走吊橋 假日市集好吃又好玩

2019-06-14 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



原鄉拚觀光！屏東縣三地門鄉居民，以地方農特產、工藝品、原住民文化體驗、舞蹈表演等，號召部落青年共組「三地門的siyu-bai（商店）市集」，讓山川琉璃吊橋遊客，能透過接駁前往中山公園，深入部落進行旅遊，以擺脫三地門淪為遊客前往霧台中繼站的窘境，鄉長車牧勒薩以表示，假日市集為收穫祭系列活動開端，未來還有更多活動，歡迎民眾前來感受部落熱情，感受南台灣山區的自然風光。

橫跨隘寮溪串連瑪家鄉與三地門鄉的「山川琉璃吊橋」，前年還有近70萬人次，去年只剩32萬人次，有遊客反應行程過於單調，部落居民也感嘆三地門滿是遊客的場面已成過去式，於是部落青年號召在地店家參與，在鄉公所支持下組成假日市集，讓造訪吊橋遊客能透過接駁深入部落旅遊。

總共有10間在地店家響應參與，其中包含以降落傘繩製作具小刀、指北針、高音哨、打火石功能等的「琉璃救難手環」，以及以植物顏料噴畫原住民圖騰的「紋手」體驗，以及咖啡、老樹茶、芒果青、鳳梨、吉拿富、小米甜甜圈等美食，另外還有琉璃工藝品及原民風格的髮式配件等，相當多元，每日上下午各有一場原住民舞蹈表演，讓遊客造訪三地門，能體會如收穫季般的熱鬧場面。