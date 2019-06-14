高醫故事館細數創院62年 開設「高醫LINE公眾號」便民

2019-06-14 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「高醫故事館」今天開幕，敘說高雄醫學大學附設中和紀念醫院62年前從一間小診所起家，篳路藍縷，到如今成為1700多床、4000多名醫護人員醫學中心的故事。院方並開設「高醫LINE公眾號」，民眾透過LINE就可進行網路掛號、查詢看診進度、瞭解高醫的醫療特色，並可連結小港、大同、旗津等體系醫院的官網，還能替家人祈福許願。

高雄醫學大學董事長陳建志、高醫院長侯明鋒、高醫大校長鐘育志及衛福部政務次長何啟功，共同為高醫故事館開幕剪綵。

陳建志表示，高雄有愛河故事館、左營軍區故事館、鐵道故事館、原住民故事館等，現在又多了高醫故事館。高醫啟川大樓1、2樓有南杏藝廊，地下室有高規格的書店、商店、餐飲等空間，現在又增設這個講述高醫在南台灣屹立62年的歷史迴廊，深具薪火傳承的意義。

高醫故事館訴說著創院62年來的故事，包括高醫大事紀、社會責任暨永續發展事蹟、衛教光合書本，以及充滿暖心故事的影片。另外，開設的LINE官方帳號，將高醫新聞、看診進度、網路掛號、特色醫療、醫療體系等資訊，第一手告知民眾，還有祈福許願功能，希望將故事館營造為宣揚醫學人文理念的空間。

故事館壁上掛著高醫鎮校之寶「割膚之愛」複製畫作，這是已故畫家李石樵於1956年所繪，內容描繪蘇格蘭籍醫師蘭大衛，為了救治一名男童，不惜割下愛妻大腿一塊皮膚，移植到男童身上，免其終身殘廢的大愛故事。

侯明鋒表示，今年是高醫附院豐收的一年，首獲衛福部同意進行「變臉」人體試驗，再度成功取得JCI國際醫院評鑑認證，並開啟愛的接力，除了是南台灣的醫療靠山之外，也前往台東南迴偏鄉、離島，甚至到索羅門群島服務，感謝所有同仁的辛勞，持續攜手守護大眾的健康。