牡丹東源野薑花綻放 快到全台最香部落享受「聞香」

2019-06-14 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



時序入夏，屏東縣牡丹鄉東源村沿199縣道兩側的白色野薑花田已綻放，猶如蝴蝶般隨著微風飄舞著，下月起展開為期3個月的野薑花季，鄉公所與部落夥伴共同策畫系列活動，引領遊客到「全台最香的部落」實地感受「聞香」的暢快和部落人文美食；公所提醒，當地頗夯的水上草原遊程，考量安全、尊重原民傳統習俗及私有土地權益，最好由東源導覽解說員引導進入。

牡丹鄉長潘壯志說，夏季瀰漫素雅野薑花香的東源村，此時被譽為「全台灣最香的部落」，當地公共造產的東源森林遊樂區，有美麗的東源湖（哭泣湖）、蓊鬱高大的桃花心木森林及長滿野薑花及水社柳的溼地生態區，夏日造訪，走在高大的桃花心木林蔭下，微風徐徐吹來，盡情享受森林浴的滋潤，望著如詩如畫的東源湖及滿佈白色野薑花的原野，讓人彷彿置身童話故事中，享受群山環繞的閒適寧靜。

秘書蔡重仁說，部落東側的水上草原是沼澤地，在草原上行走彷如同走在軟床上，近年來已成為當地頗夯的遊程；然而，傳說很久以前，排灣族巫師會將收服的邪靈、惡鬼放逐到這片草原邊緣的山丘中，早年視為禁忌之地，進入時要有祈福儀式，也多是私有地，怕不知情的遊客誤闖有遊憩安全上的考量，遊客可在木棧觀景台觀賞，要體驗者最好由東源導覽解說員引導進入。

邁入第9年的野薑花季今年以「花季，一起玩。東源村歡迎您」為主題，強調部落自主規畫全村動起來、東源人文生態與旅遊的連結、共同維護與永續發展的精神，展現牡丹鄉不只是夏季，四季都適合慢活旅遊的地方；7月13日在東源部落遊客中心辦「部落傳統競技比賽」，8月10日有「麻里巴水上草原障礙路跑賽」，現場安排部落音樂不插電表演。