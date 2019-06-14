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閒置館舍改建長照中心 屏東積極落實在地安老

2019-06-14 17:10中央社 屏東縣14日電

台灣邁入高齡化社會，屏東縣政府表示，正積極利用閒置空地館舍，改建成社福館、日照中心等，目前舊九如國小、潮州社福園區和鵝鑾鼻舊派出所已進行改建規劃，落實在地安老。

屏東縣政府表示，全國僅5所廢校小學轉為老人日照中心，屏東縣九如國小舊校區是其中之一，改建後1樓提供老人基本生活照顧與餐食，也針對失能長者個別需要，設計多元服務；2樓預計規畫老人機能訓練及老人健康預防、樂活據點，預防並延緩失能；3樓設置托育資源中心，協助家庭紓解育兒與托育的照顧壓力，整館預計10月底完工。

為讓台灣最南端也能享有福利資源，縣府利用鵝鑾鼻舊派出所重建為老人多元照顧中心，預計12月完工。1樓將結合觀光、在地產業元素，並透過在地高齡就業方式，邀請當地民眾成為工作人員為家鄉付出；2樓打造成為日照中心，提供恆春半島居民更完善的福利服務，從婦幼、青少年到銀髮族統統照顧到，

原由廢棄忠誠營區改造而成的潮州社福園區，已有家庭福利服務中心、親子童玩館、潮州托育資源中心身心障礙者社區式日間照顧據點等進駐，目前更規劃將先前廢棄館舍改建為輔具資源中心及多元照顧中心，正申請建築執照中。

縣府表示，多元照顧中心不僅提供身心障礙者租借輪椅、拐杖等相關器材，更提供屏東中區從嬰幼兒、兒少到銀髮族長輩及身障者的多元服務，讓園區成為屏東中區社福、托幼及老幼共學的重要基地。

屏東縣長潘孟安表示，未來會積極將閒置空間充分活化，全面實現生活照顧、延緩老化等安居細節，落實在地安老。

屏東縣政府托育銀髮族

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