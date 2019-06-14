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高市偏鄉推中央廚房 韓國瑜變身「打菜郎」服務學生

2019-06-14 15:24聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市教育局辦理偏鄉「聯合供餐」，大旗山區以每個行政區設置一個中央廚房為原則，可多校共用廚房與營養師。高雄市長韓國瑜、教育局長吳榕峰等人今天中午到美濃南隆國中視察午餐供餐情況，且與學生一起用餐。教育局表示，美濃、杉林與內門已設立中央廚房，三原鄉暫不跟進，聯合採購可有效降低食材與人事成本，未來會持續整合。

為了解偏鄉學生供餐情況，高雄市長韓國瑜視察南隆國中，先去廚房觀看午餐菜色，學生下課後進入教室，親自替學生分配客家油飯，且留在教室與學生一起用餐。

今天午餐菜色是油飯、白菜獅子頭、小魚味增湯、香蕉與鮮奶，沒有更動菜單。許多學生看見市長十分開心，靦腆地接受服務。分菜過程中，韓國瑜看見男學生會詢問夠不夠吃，份量上多給一些。視察過後，韓關心學生午餐營養成分，並指示教育局協助改善學校廚房噪音問題。

教育局表示，為減少小校採購成本，偏鄉學校走向各區設置一個中央廚房為原則，以美濃而言，南隆國中同時供應廣興國小與龍肚國中，下學年起增加美濃國中，內門、杉林等地也是這樣實施，但不會強迫學校加入；未來持續朝聯合廚房方向整併，午餐在餐前十分鐘送達，不讓小孩吃冷飯菜。

南隆國中是「聯合供餐」示範學校，校內有一名營養師駐校服務，替食材來源與學生午餐營養把關。教育局指出，依規定是40班以上學校才設置營養師，偏鄉學校可彈性處理，目前全美濃有兩位營養師。

高雄市長韓國瑜視察南隆國中營養午餐供餐情況，打開鍋蓋發現是獅子頭，讚譽說「這個好...
高雄市長韓國瑜視察南隆國中營養午餐供餐情況，打開鍋蓋發現是獅子頭，讚譽說「這個好」。記者徐白櫻／攝影
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高雄市長韓國瑜戴頭巾、口罩，替學生分配主食油飯。記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜戴頭巾、口罩，替學生分配主食油飯。記者徐白櫻／攝影
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教育局韓國瑜偏鄉學校

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