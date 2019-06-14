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高市登革熱升溫 韓國瑜促中央核撥防疫5300多萬

2019-06-14 14:47中央社 高雄14日電

高雄市長韓國瑜。 聯合報記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。 聯合報記者劉學聖／攝影
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高雄市登革熱升溫，高雄市長韓國瑜今天說，昨天出席行政院會訴求就是申請的補助款請中央核撥，重點在於今年因應疫情提出後續仍需防治經費5300多萬元能快核發。

韓國瑜中午出席高雄燕巢靜和醫療社團法人附設喜苑精神護理之家開幕後受訪，對於媒體提問登革熱防疫時表示，今年為暖冬，2月時即很關心疫情，明天也將在三民高中主持區隊的防疫作業大動員。

對於媒體提問「出席院會畫面外流遭剪輯影片上網被酸」，韓國瑜說，行政院長蘇貞昌上任後希望高雄市長去開會，他也去了，「去了以後剪貼我的影片在網路上傳修理批判，這樣子不太好」。出席是很禮貌誠懇請行政院幫助高雄的建設，提出五項議案，怎會被剪輯在網路上攻擊。

韓國瑜說，中央補助的新台幣1000多萬元，包括防疫人畜共通傳染病等其他疾病，不只是登革熱。但高雄市目前最重要是登革熱防治，希望申請的防疫補助款5300多萬元快核發。

高雄市政府新聞局今天也發布新聞稿表示，對於影片截取剪接完全不見發言事實感到遺憾，不樂見原應中央與地方合作建設的良性溝通卻成為網路指摘攻擊戲碼。韓國瑜期盼中央承諾事項儘快落實，不要口惠不實，更不要讓多餘的口水模糊焦點。

新聞稿也說明防疫經費，疾管署補助861萬，墊付費用執行率已達100%（用人費用除外），市府預算今年編列3400餘萬元(包含既定用途費用)，執行率已達87%；第二預備金也已動支4738萬元。

市府澄清，蘇貞昌院會所提「已給予高雄1000多萬」，其中除了登革熱防治外，還包含腸病毒、其他腸道傳染病、病毒性肝炎、人畜共通傳染病、水患相關傳染病、愛滋病急性病防治及結核病等。重點在於今年因應登革熱疫情提出後續仍需防治經費5300多萬元。

新聞稿表示，韓國瑜昨天出席行政院會，除了希望協助登革熱防疫，並促請中央優先協助推動包含「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等五項議案。市府感謝中央已承諾預算及建設，但也籲請明確回應包括仁武產業園區環評時程、財劃法等需求。

韓國瑜登革熱高雄市

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