泳渡澎湖灣15日登場 馬英九暌違17年再度參賽

2019-06-14 14:13 中央社 澎湖縣14日電



2019泳渡澎湖灣預計有來自全國各地好手1600多人參賽。 資料照／主辦單位提供 分享 facebook 2019泳渡澎湖灣，明天在美麗的觀音亭海灣舉行，將有來自全國各地好手1600多人參賽，一起來挑戰亞洲最長的海泳，前總統馬英九在暌違17年後，今年再度跨海來泳渡。

2019泳渡澎湖灣今天由副縣長許智富、副議長陳雙全、教育處長謝國村、三鐵公司董事長林澤浩與曾獲捷安特、秀姑巒溪等鐵人比賽的活動代言人、鐵人警花謝伯詔等共同宣布活動開始，同時還有澎湖在地的美食特產等品嚐，並透露神秘嘉賓的泳者就是前總統馬英九。

澎湖副縣長許智富表示，泳渡澎湖灣是在民國91年時任台北市長馬英九抵澎時，與澎湖縣長賴峰偉在觀音亭海域時，看到對面的西嶼鄉，突然想到南投有泳渡日月潭，因而發想而出泳渡澎湖灣，至今與花火節一樣，邁入第17年，成為澎湖的觀光品牌。

許智富說，澎湖首屆泳渡澎湖灣，當年馬英九還率市府團隊參賽，今年賴峰偉重返執政，馬英九將再度來泳渡，今天傍晚在澎湖生活博物館有一場演說。

縣政府教育處長謝國村表示，今年泳渡澎湖灣共計有1622位男女選手參賽，其中西嶼大菓葉漁港至馬公觀音亭海域5000公尺的跨島泳渡有500人、2000公尺推廣組有555人、500公尺體驗組有567人，其中5000公尺跨島泳渡長泳的選手，將以搭船方式前往大菓葉前海域下水，泳渡回馬公觀音亭的挑戰。