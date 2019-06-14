高雄市民搭渡輪明起到8月底有優惠 憑身分證投幣25元

2019-06-14 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市輪船公司今天宣布，從明（15）日起到8月31日止，渡輪試辦「高雄市民價」，高雄市民可憑身分證搭乘渡輪，現金投幣全票及機車優惠價均為25元。

搭渡輪往返旗津，可投幣，也可用包括一卡通、悠遊卡、i-cash2.0、Happycash等的電子票卡；目前，用電子票卡的全票是20元、機車25元，如果投現金每人每趟為40元，機車每輛每趟次也是40元。

雖然明天起有「高雄市民價」的優惠，輪船公司仍提醒民眾，目前搭渡輪最優惠的方式仍是使用電子票證。