防範秋行軍蟲 金門成立監控處理小組全面備戰

2019-06-13 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



被視為比非洲豬瘟還可怕的秋行軍蟲來勢洶洶，金門縣府今天下午成立緊急監控處理小組，縣府秘書長張忠民表示，目前確認金門尚無疫情，不過還是要謹慎防疫。即將採收的花生及後續將栽種的高粱，均為主要防範的重點作物。

為即時掌握及處理秋行軍蟲危害與疫情控制作業，金門縣政府依行政院農委會秋行軍蟲防救會議第三次會議指示，今天下午緊急召開秋行軍蟲疫情監控處理小組會議，由秘書長張忠民擔任召集人，邀集環保局等相關單位緊急成立任務小組，張忠民指示各單位依業務分工，盡快完成各項疫情防範及資材整備工作。

張忠民說明，目前台灣苗栗、宜蘭及嘉義均有發現秋行軍蟲個體，日前防檢局長馮海東亦到金門了解目前地區各項防範作業是否妥適，確認金門暫無疫情。

縣防疫所李有世課長表示，目前全島設置20偵測點，且自108年6月5日起，以傑克森誘蟲器及秋行軍蟲性費洛蒙開始執行偵測工作，今日也進行全島22處的玉米田勘查，尚無發現秋行軍蟲的蹤跡。

張忠民也提醒，由於秋行軍蟲危害迅速及嚴重，目前即將採收的花生及後續將栽種的高粱，均為主要的危害作物之一，相關單位均須配合中央任務指示及現場需求配合辦理，避免疫情蔓延；另外縣防疫所目前準備的100公頃防疫藥劑，其種類及保存期限等須再次確認及盤點，以免造成二度汙染。