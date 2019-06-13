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防範秋行軍蟲 金門成立監控處理小組全面備戰

2019-06-13 22:58聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

被視為比非洲豬瘟還可怕的秋行軍蟲來勢洶洶，金門縣府今天下午成立緊急監控處理小組，縣府秘書長張忠民表示，目前確認金門尚無疫情，不過還是要謹慎防疫。即將採收的花生及後續將栽種的高粱，均為主要防範的重點作物。

為即時掌握及處理秋行軍蟲危害與疫情控制作業，金門縣政府依行政院農委會秋行軍蟲防救會議第三次會議指示，今天下午緊急召開秋行軍蟲疫情監控處理小組會議，由秘書長張忠民擔任召集人，邀集環保局等相關單位緊急成立任務小組，張忠民指示各單位依業務分工，盡快完成各項疫情防範及資材整備工作。

張忠民說明，目前台灣苗栗、宜蘭及嘉義均有發現秋行軍蟲個體，日前防檢局長馮海東亦到金門了解目前地區各項防範作業是否妥適，確認金門暫無疫情。

縣防疫所李有世課長表示，目前全島設置20偵測點，且自108年6月5日起，以傑克森誘蟲器及秋行軍蟲性費洛蒙開始執行偵測工作，今日也進行全島22處的玉米田勘查，尚無發現秋行軍蟲的蹤跡。

張忠民也提醒，由於秋行軍蟲危害迅速及嚴重，目前即將採收的花生及後續將栽種的高粱，均為主要的危害作物之一，相關單位均須配合中央任務指示及現場需求配合辦理，避免疫情蔓延；另外縣防疫所目前準備的100公頃防疫藥劑，其種類及保存期限等須再次確認及盤點，以免造成二度汙染。

據了解，秋行軍飛行能力可達100公里，秋行軍蟲擴散的優勢在於大量產卵，一隻雌蟲可以產下1000至1500顆卵，會取食的植物種類全世界將近400種，並以禾本科為主，在金門每年栽種約2000公頃的高粱、小麥及常見的花生，都是牠會危害的作物。

農委會防檢局局長馮海東（左）日前到金門視察秋行軍蟲防治與整備，縣府建設處副處長文...
農委會防檢局局長馮海東（左）日前到金門視察秋行軍蟲防治與整備，縣府建設處副處長文水成（右）全程陪同。記者蔡家蓁／攝影
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因應秋行軍蟲來襲，金門縣政府今天緊急召開秋行軍蟲監控處理小組成員及分工會議，由秘...
因應秋行軍蟲來襲，金門縣政府今天緊急召開秋行軍蟲監控處理小組成員及分工會議，由秘書長張忠民親自主持。記者蔡家蓁/攝影
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