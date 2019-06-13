高雄道安講習靈堂開課 酒駕累犯：有壓力

2019-06-13 21:17 中央社 高雄13日電



酒駕肇事致人死頻傳，為遏止酒駕再犯率提升，公路總局高雄區監理所與高雄市殯葬處合作，首度將酒駕再犯講習安排在靈堂上課，盼收警惕之效。不願具名的酒駕累犯坦言「有壓力」。

監理所長梁郭國今天表示，酒後駕車釀致交通事故，不僅會造成事故悲劇、家庭破碎、財產損失，甚至付出難以估算的社會成本損害，希望酒駕累犯可以在這個生命終點禮儀廳體悟生命的寶貴，酒駕累犯勿再喝酒上路。

高雄區監理所12日下午在高雄市立殯儀館租用靈堂開課，為酒駕累犯開一堂「生命教育」的課程。

出席靈堂生命教育課程的酒駕累犯共有30人，他們是一年內含兩次以上酒駕累犯，依規定要上道安講習課程。

監理所引用警政署統計，107年酒駕肇事致人死亡人數（A1類，造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）共100人，其中高雄市有2人，今年1到4月份酒駕肇事致人死亡人數52人（A1類），其中高雄市有5人。

梁郭國指出，將道安講習課安排在靈堂上課，盼酒駕犯感受受害者家屬面對痛失所愛親人的痛苦，將心比心，勸他們不再酒駕。

監理所於講習會結束後，對學員做訪查及回卷調查，受訪者告訴講師於靈堂上課確有心理壓力，可以體悟生命的寶貴，並於問卷中表達「不會再酒駕」；監理所將再追蹤這些累犯的再犯率。

監理所提醒，新版「道路交通管理處罰條例」新增連坐處罰，汽機車駕駛人酒駕超標，可處18歲以上的同車乘客處新台幣600元至3000元罰鍰，希望全民防制酒駕，避免酒駕致人傷亡憾事再發生。