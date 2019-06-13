親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港逃犯條例沒毛病？ 黃智賢提6觀點引激辯

香港「反送中」：警民衝突下 再度覺醒的公民

高雄好美！ 「光影高雄」攝影比賽作品頒獎

2019-06-13 19:23聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，自4月8日舉辦至今，經專業評審團評審及網友票選後，產生前3名大獎、5名佳作及3名「網路最佳人氣獎」，今舉行頒獎典禮，由新聞局王淺秋局長頒獎，得獎者拍出高雄美麗意象，令人驚艷。

王淺秋指出，現在高雄是全台注目焦點，有前所未有的知名度，此時更需要具故事性、把高雄行銷給全世界的影像和意象，因此新聞局自品牌意象「樂高雄Love Kaohsiung」開始經營，10年來更首次辦理攝影比賽，秀出高雄獨特的美麗意象。

王淺秋說，未來每年都將辦理一次攝影比賽，讓高雄成為攝影工作者最好的舞台，鼓勵大家探索愛與歡樂的高雄。

評審團代表陳漢元老師以專業角度解析得獎作品，第1名「奇幻世界」利用光線拍出衛武營現代建築的特色，並掌握快門時間點，增加作品豐富性；第2名「飛碟來訪」掌握天時、地利、人和的條件，捕捉美麗風景；第3名「烏魚」呈現高雄多元的漁港風貌，以滿版的烏魚，拍出豐收感受。

「光影高雄」攝影比賽得獎名單如下：

第一名：葉俊佑（作品名稱：奇幻世界）

第二名：許啟川（作品名稱：飛碟來訪）

第三名：謝坤軒（作品名稱：烏魚）

佳作（共五名）：

黃春麗（作品名稱：新建高雄火車站大廳）

陳坤明（作品名稱：美哉高雄）

吳玉麟（作品名稱：六合夜市）

蔡吉隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）

黃士英（作品名稱：左營孔廟之美）

網路最佳人氣獎（共三名）：

蔡吉隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）截至網路票選結束按讚數1,495

葉文興（作品名稱：光榮回航）截至網路票選結束按讚數1,456

涂榮樫（作品名稱：永安電廠暮色）截至網路票選結束按讚數1,277

由評審團選出的36件參賽作品、所有得獎名單及作品介紹，皆置於新聞局官方FB《樂高雄》

高雄市新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，今舉行頒獎典禮。圖／高市新聞局提供
高雄市新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，今舉行頒獎典禮。圖／高市新聞局提供
分享
高雄市新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，第一名作品「奇幻世界」。圖／高市新聞局提供
高雄市新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，第一名作品「奇幻世界」。圖／高市新聞局提供
分享

攝影比賽王淺秋耶穌
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

影／黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

高雄登革熱新增2個案通報期過長？衛生局：症狀不明顯

2019-06-13 10:07

高市晚上8點後 計次路停不收費

2019-06-12 23:35

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

繁榮大高雄論壇 20日登場

2019-06-12 23:30

高市老人關懷據點 韓國瑜盼今年增至350個

2019-06-12 23:11

收容120名心智障礙者 高市燕巢無障礙之家北院明年啟用

2019-06-12 22:01

駁二「不尋常料理」展 用不尋常視角體驗食物設計

2019-06-12 19:07

客製化表帶刻「高雄發大財」 表商送韓粉驚喜

2019-06-12 14:50

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下段標出 拚114年第一階段通車

2019-06-13 15:38

影／落差800多公尺的蛟龍瀑布 雨後再現萬馬奔騰壯景

2019-06-13 07:27

漁電共生半年無進展 台鹽綠能：台南400億投資恐泡湯

2019-06-12 22:52

宜蘭漂流木將開放自由撿拾 但地點與對象有限制

2019-06-13 12:26

基隆港國門大改造 東岸基港大樓耳目一新

2019-06-13 17:16

影／台中小內閣調整？ 盧秀燕露口風：人事本來就有彈性

2019-06-13 10:43

員基水塘總在雨後出現？彰化縣府：2年內解決！

2019-06-13 10:52

瓢蟲溜滑梯、蘑菇親子廁所 竹南頭份親子公園眾所期待

2019-06-13 16:32

以人為本的交通環境 台中交大重點取締不禮讓行人

2019-06-13 15:43

封5年基隆嶼25日開放？ 基市府：還有工程改善中

2019-06-12 22:02

【即時短評】員林將有第二座滯洪公園 其他鄉鎮市呢？

2019-06-13 10:55

台南沿海3區各捐一千多萬 90歲企業家還想再捐

2019-06-13 16:31

大雨車輛易失控 想安全回家...國道警教你這樣做

2019-06-12 22:51

美國藥學博士回台當兵盡義務 打掃送公文樣樣來

2019-06-13 07:28

桃園大園汙水處理廠 蓋了13年竟完全沒使用

2019-06-13 17:20

影／黃埔建校95周年 台東陸官校友路跑接力送旗

2019-06-13 11:03

3局長17日上任 韓國瑜小內閣全到位

2019-06-12 23:34

你站著！男童罰站50分鐘 議員要教育處長站著「感受」

2019-06-13 17:07

前朝不編預算、盧市府不辯解 議員怒：麻木不仁？

2019-06-13 14:35

機車事故多 北市17處路段今起加強超速執法

2019-06-13 11:42

石虎條例延燒 苗縣國民黨團聲明將對抹黑網友提告

2019-06-12 21:15

高美濕地海水汙染超標 市府3年調查結果「不宜親水」

2019-06-13 11:58

團隊遭質疑 是否換人 盧秀燕：謝謝指教

2019-06-12 23:39

好康搶報名 桃園暑假AR/VR等68課程+探索全免費

2019-06-13 09:28

影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39

基隆修復校官眷舍古蹟 發現神祕階梯、風呂

2019-06-12 23:37

竹市幸福、微笑盒子 議員譏「千金換一笑」

2019-06-12 22:33

北市17處易超速路段加強執法 員警手機就可抓

2019-06-13 12:01

雨天捐血人止步 波麗士挽袖熱血補血庫

2019-06-13 12:22

台中帝國糖廠生態湖乾涸 管制抽地下水

2019-06-13 00:05

比警專錄取率還低！小小警察營 爸媽記得手刀排隊

2019-06-13 09:27

台中市府拚減空汙 議員要求首長以身作則

2019-06-13 16:00

反對社子島全區區段徵收 居民今扛土地公抗議

2019-06-13 10:58

新莊警分局新樹派出所落成啟用 舉行新任所長佈達典禮

2019-06-13 18:08

花蓮醫療資源分配不均 衛生局想設置「加護病房車廂」

2019-06-13 14:40

桃園航空城評點調為12.1元 拆遷補償增85億

2019-06-12 22:27

泡泡龍女孩獲總統教育獎 立志當英譯家

2019-06-13 00:09

高市晚上8點後 計次路停不收費

2019-06-12 23:35

嘉市里長伯阻詐：為民服務而已

2019-06-13 14:08

中市府花5千萬改建食樂基地 每天150個餐盒議員批浪費

2019-06-13 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top