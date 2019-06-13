高雄好美！ 「光影高雄」攝影比賽作品頒獎
高雄市新聞局主辦「光影高雄」攝影比賽，自4月8日舉辦至今，經專業評審團評審及網友票選後，產生前3名大獎、5名佳作及3名「網路最佳人氣獎」，今舉行頒獎典禮，由新聞局王淺秋局長頒獎，得獎者拍出高雄美麗意象，令人驚艷。
王淺秋指出，現在高雄是全台注目焦點，有前所未有的知名度，此時更需要具故事性、把高雄行銷給全世界的影像和意象，因此新聞局自品牌意象「樂高雄Love Kaohsiung」開始經營，10年來更首次辦理攝影比賽，秀出高雄獨特的美麗意象。
王淺秋說，未來每年都將辦理一次攝影比賽，讓高雄成為攝影工作者最好的舞台，鼓勵大家探索愛與歡樂的高雄。
評審團代表陳漢元老師以專業角度解析得獎作品，第1名「奇幻世界」利用光線拍出衛武營現代建築的特色，並掌握快門時間點，增加作品豐富性；第2名「飛碟來訪」掌握天時、地利、人和的條件，捕捉美麗風景；第3名「烏魚」呈現高雄多元的漁港風貌，以滿版的烏魚，拍出豐收感受。
「光影高雄」攝影比賽得獎名單如下：
第一名：葉俊佑（作品名稱：奇幻世界）
第二名：許啟川（作品名稱：飛碟來訪）
第三名：謝坤軒（作品名稱：烏魚）
佳作（共五名）：
黃春麗（作品名稱：新建高雄火車站大廳）
陳坤明（作品名稱：美哉高雄）
吳玉麟（作品名稱：六合夜市）
蔡吉隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）
黃士英（作品名稱：左營孔廟之美）
網路最佳人氣獎（共三名）：
蔡吉隆（作品名稱：鐘乳耶穌光）截至網路票選結束按讚數1,495
葉文興（作品名稱：光榮回航）截至網路票選結束按讚數1,456
涂榮樫（作品名稱：永安電廠暮色）截至網路票選結束按讚數1,277
由評審團選出的36件參賽作品、所有得獎名單及作品介紹，皆置於新聞局官方FB《樂高雄》。
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