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台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東墾丁近幾年旅遊人次逐年下滑，台電南部展示館去年完成拉皮和更新後重新開放，保留原有的熱門4D立體電影院外，導入科技數位化多媒體互動和2層樓高的大型兒童溜滑梯，免收費又有冷氣吹，今年端節連假吸客近萬人，預計全年遊客數可望突破30萬，創下近年新高，在墾丁旅遊低迷之際成為高人氣的景點。

位於墾丁後壁湖漁港旁、開館15年台電南展館，7年前在陸客來台全盛時期，全年遊客數達到33萬人次，之後一路下滑，去年斥資近億元拉皮和更新在7月重新開幕，除保留原有熱門的4D立體電影院，展示區分為6大主題，從電的發現、世界電力發展、核能發電歷史、綠能減碳等內容，各種互動遊戲及電力故事，並導入最新的數位科技，媲美專業的科博館、科工館。

「除了免費、可避雨、冷吹冷氣、賞海景和讓人耳目一新的科技展區，也導入『以客為尊』的企業經營理念！」台電南展館今年端節連假湧入近萬人，全年預估破30萬，創下近年新高紀錄，館長孫志霖說，除了看得到硬體全面提升外，軟體的服務面也不斷強化，第一線的10名年輕女解說導覽員，儀態和解說技巧都經過培訓，化淡妝、著裙裝連身制服和短跟皮鞋，為遊客提供最親切的引導和解說服務，給人「賓至如歸」的感覺，功不可沒。

館內新設施中，最受遊客歡迎的除了4D立體電影院、地震體驗室，還有2樓高的大型兒童溜滑梯，孫志霖說，這座大型「電力」溜滑梯象徵核能反應爐，橘色弧形牆代表反應爐水蒸氣，藍色如循環冷卻水，民眾化作水分子乘坐滑梯，感受爐內冷熱交換過程，兒童在遊戲中也達到寓教於樂效果；近幾年國旅市場衰退，南展館常被旅行團排入參觀行程，加上後壁湖吃海鮮和避暑的遊客，也為帶動觀光盡分心力，成為恆春人的「好厝邊」。

去年大改造的台電南部展示館，今年入館預估突破30萬人，創下近年新高，熱門的4D立...
去年大改造的台電南部展示館，今年入館預估突破30萬人，創下近年新高，熱門的4D立體電影院要排隊進場。記者潘欣中／攝影
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台電南展館新設施中，最受遊客歡迎的除了4D立體電影院、地震體驗室，還有2樓高的大...
台電南展館新設施中，最受遊客歡迎的除了4D立體電影院、地震體驗室，還有2樓高的大型兒童溜滑梯。記者潘欣中／攝影
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台電南部展示館導入「以客為尊」企業經營理念，化上淡妝、著藍色連身裙裝制服的年輕之...
台電南部展示館導入「以客為尊」企業經營理念，化上淡妝、著藍色連身裙裝制服的年輕之解導解說員，為遊客提供親切的引導和解說服務。記者潘欣中／攝影
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