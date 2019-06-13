台電南展館人氣逆勢揚 導覽解說女金釵大助力

2019-06-13 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東墾丁近幾年旅遊人次逐年下滑，台電南部展示館去年完成拉皮和更新後重新開放，保留原有的熱門4D立體電影院外，導入科技數位化多媒體互動和2層樓高的大型兒童溜滑梯，免收費又有冷氣吹，今年端節連假吸客近萬人，預計全年遊客數可望突破30萬，創下近年新高，在墾丁旅遊低迷之際成為高人氣的景點。

位於墾丁後壁湖漁港旁、開館15年台電南展館，7年前在陸客來台全盛時期，全年遊客數達到33萬人次，之後一路下滑，去年斥資近億元拉皮和更新在7月重新開幕，除保留原有熱門的4D立體電影院，展示區分為6大主題，從電的發現、世界電力發展、核能發電歷史、綠能減碳等內容，各種互動遊戲及電力故事，並導入最新的數位科技，媲美專業的科博館、科工館。

「除了免費、可避雨、冷吹冷氣、賞海景和讓人耳目一新的科技展區，也導入『以客為尊』的企業經營理念！」台電南展館今年端節連假湧入近萬人，全年預估破30萬，創下近年新高紀錄，館長孫志霖說，除了看得到硬體全面提升外，軟體的服務面也不斷強化，第一線的10名年輕女解說導覽員，儀態和解說技巧都經過培訓，化淡妝、著裙裝連身制服和短跟皮鞋，為遊客提供最親切的引導和解說服務，給人「賓至如歸」的感覺，功不可沒。