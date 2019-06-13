高雄本土登革熱再增2例 患者無症狀增傳播風險

2019-06-13 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市三民區登革熱群聚疫情13日再新增2個案，分別為住在鼎金里的70多歲女性及鳳山區中和里50多歲男性，2人雖確診卻從頭到尾都沒有症狀，是經衛生局擴大疫調抽血檢查時，二次檢驗PCR才發現感染登革熱，研判2案為同波登革熱群聚感染，截至目前為止，已19人遭感染，全市今年以來已有20名本土登革熱病例。

衛生局表示，這波群聚疫情感染型別是登革熱第四型病毒株，典型症狀不明顯，多數個案僅輕微發燒及肌肉痠痛，第一線醫師難以判別。像12日新增的2名個案，早在5月29日及6月6日就發病，就醫多次才被通報確診，其中小六男童一開始被醫師懷疑是腸病毒，另名60多歲男性6月4日首度被採檢時，身體完全無異狀；13日確診的2名案例，更是完全沒有症狀，增加疫情傳播風險。

其中，鳳山區個案在金獅湖市場附近的小店擔任推拿師，平日會到金獅湖公園附近運動，有高度地緣性，研判屬同一波感染，衛生局將於14日到個案住所及周邊展開防治工作。